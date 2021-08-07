Мнение: «Если просто молча признать свое поражение – даже красауцы могут заволноваться»

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«Письма к дочери»

Но вот оказалось, что вежливая улыбка – не обязательно признак слабости. И вместо того, чтобы становиться на колени, слабаки нашли чем ответить. Не так быстро, как это мог бы сделать, тот кому не до законов, потому что сначала все-таки им требовалось принять закон, но вполне эффективно. Сначала в Беларусь вернулось 40 мигрантов, потом 180, потом 300, а Ирак отменил полеты в Минск . И, получается, что 6.000 ближневосточных туристов, которыми недавно хвастался секретарь государственного уровня – становятся проблемой белорусских властей.

Вот все вчерашние разговоры про пограничные инциденты и смутные намеки на военные угрозы – из той же серии. Такая дымовая завеса. Способ замаскировать неудачу и хотя бы свидетелей стабильности впечатлить крутизной и геополитическим размахом. Потому что, если просто молча признать свое поражение – даже красауцы могут заволноваться.

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- Все-таки завышенная геополитическая самооценка сыграла с белорусскими властями дурную шутку в текущем миграционном кризисе. Завышенная самооценка и пацанские представления о политических практиках. Потому что, в мире реальных пацанов политик, который ни разу не назвал своего оппонента «козлом», «мразью» или хотя бы «мерзавцем» - беспомощный слабак. И в отношениях с ним можно позволить себе все, что угодно. Хоть геноцид предъявить, хоть туристами из Ирака поделиться. Потому что слабаки. Все стерпят и приползут на коленях, предлагать диалог по актуальным вопросам международной миграции.И ладно бы только туристы. Вот уже и европейские бюрократы зашевелись. Они может и не хотели бы ничего радикального, тем более на каникулах, но пограничный креатив белорусских властей не оставляет выбора. Так что над калийными удобрениями снова нависла черная туча новых санкций.Конечно, по уму после этого можно было бы и закрыть лавочку. Но, действия белорусских властей в текущем кризисе иллюстрируют народную максиму про опасности, которые подстерегают альтернативно одаренную личность при слишком усердном исполнении религиозных ритуалов. Не получилось в первый, второй и третий раз – то почему бы не попробовать в четвертый? Вместо Литвы выбрать скажем Польшу, а туристов из Ирака заменить любителями достопримечательностей из Пакистана. Результат, конечно, будет таким же, но зато в процессе можно опять показать окружающим что-нибудь стальное.Но, мне кажется, никаких других интервенций, кроме вербальных, белорусские власти делать не собираются. Потому что, маленькая война – конечно общепринятый способ освежить увядшую легитимность. Но для успеха предприятия война все-таки должна быть победоносной. А вести победоносные войны белорусские власти умеют только в собственном телевизоре.Другое дело, что волки бывает приходят, когда их никто на самом деле не хочет видеть. А случайные инциденты – потому и случайны, что их никто на самом деле не ждет. И если трясти погремушкой цвета хаки у чужих границ, кто-нибудь может принять ее грохот за выстрел и ответить.