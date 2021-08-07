СМИ: в годовщину выборов введут новые санкции против режима Лукашенко

По данным американских СМИ, Белый дом готовит новый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.



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Как сообщает CNN , со ссылкой на свои источники в парламенте, ожидается, что о новых ограничениях будет сообщено в годовщину выборов президента.

Каким будет новый пакет пока неизвестно.

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