В Минске раскрыли типографию по производству экстремистских листовок

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подпольную типографию по производству незарегистрированных газет и экстремистских листовок раскрыли в Минске. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Производство незарегистрированных газет и экстремистских листовок на дому организовал 33-летний директор интернет-магазина по продаже музыкальных инструментов. "Ранее мужчина активно выходил на протестные акции, являлся участником деструктивных Telegram-чатов. В одном из них он откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции. Координатор процесса вводил его в заблуждение, убеждая в безопасности деятельности. Тем не менее, в случае задержания обещал уплату всех возможных штрафов", - рассказала пресс-секретарь.

Установлено, что финансирование типографии велось из Украины. На карт-счет задержанного приходили суммы денег, на которые он приобрел необходимую технику и сопутствующие расходники. С июня текущего года он запустил производство нелегальной печатной продукции, стикеров и листовок.

Оперативниками по месту жительства изъяты банковские карты, компьютерная и множительная техника, более $6 тыс., экземпляры готовой продукции и экстремистские листовки.

Работа по установлению всех причастных к изготовлению и распространению нелегальной печатной продукции продолжается. Следователями будет дана правовая оценка действиям задержанного.-0-