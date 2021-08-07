ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске раскрыли типографию по производству экстремистских листовок

07.08.2021 14:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подпольную типографию по производству незарегистрированных газет и экстремистских листовок раскрыли в Минске. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Производство незарегистрированных газет и экстремистских листовок на дому организовал 33-летний директор интернет-магазина по продаже музыкальных инструментов. "Ранее мужчина активно выходил на протестные акции, являлся участником деструктивных Telegram-чатов. В одном из них он откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции. Координатор процесса вводил его в заблуждение, убеждая в безопасности деятельности. Тем не менее, в случае задержания обещал уплату всех возможных штрафов", - рассказала пресс-секретарь.

Установлено, что финансирование типографии велось из Украины. На карт-счет задержанного приходили суммы денег, на которые он приобрел необходимую технику и сопутствующие расходники. С июня текущего года он запустил производство нелегальной печатной продукции, стикеров и листовок.

Оперативниками по месту жительства изъяты банковские карты, компьютерная и множительная техника, более $6 тыс., экземпляры готовой продукции и экстремистские листовки.

Работа по установлению всех причастных к изготовлению и распространению нелегальной печатной продукции продолжается. Следователями будет дана правовая оценка действиям задержанного.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что финансирование типографии велось из Украины. На карт-счет задержанного приходили суммы денег, на которые он приобрел необходимую технику и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России нашли суперраспространителя коронавируса: заразил 1,5 тысячи человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by