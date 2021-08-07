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В Минске задержали предпринимателя, печатавшего протестные листовки и газеты

07.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД выявили подпольную типографию по производству незарегистрированных газет и экстремистских листовок, сообщили в пресс-службе МВД в субботу.




"Производство на дому организовал 33-летний директор интернет-магазина по продаже музыкальных инструментов", - говорится в сообщении.

По информации МВД, пишет interfax.by, задержанный принимал активное участие в акциях протеста после президентских выборов 2020 года, "являлся участником деструктивных Telegram-чатов".

"В одном из них он откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции. Основной координатор по организации производства данной продукции вводил в заблуждение, убеждая в безопасности деятельности, тем не менее, в случае задержания, обещал уплату всех возможных штрафов", - заявили в МВД.

Там добавили, что финансирование велось с территории Украины.

"На карт-счет задержанного приходили суммы денег, на которые он приобрел необходимую технику и сопутствующие расходники и с июня текущего года запустил производство нелегальной печатной продукции, стикеров и листовок", - сообщили правоохранители.

"Оперативниками по месту жительства изъяты банковские карты, компьютерная и множительная техника, более 6 000 $, несколько тысяч экземпляров готовой продукции, экстремистские листовки", - подытожили в МВД Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД выявили подпольную типографию по производству незарегистрированных газет и экстремистских листовок, сообщили в пресс-службе МВД...
 
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