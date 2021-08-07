|
В Минске задержали предпринимателя, печатавшего протестные листовки и газеты
Источник материала: Партизан
В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД выявили подпольную типографию по производству незарегистрированных газет и экстремистских листовок, сообщили в пресс-службе МВД в субботу.
"Производство на дому организовал 33-летний директор интернет-магазина по продаже музыкальных инструментов", - говорится в сообщении.
По информации МВД,
"В одном из них он откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции. Основной координатор по организации производства данной продукции вводил в заблуждение, убеждая в безопасности деятельности, тем не менее, в случае задержания, обещал уплату всех возможных штрафов", - заявили в МВД.
Там добавили, что финансирование велось с территории Украины.
"На карт-счет задержанного приходили суммы денег, на которые он приобрел необходимую технику и сопутствующие расходники и с июня текущего года запустил производство нелегальной печатной продукции, стикеров и листовок", - сообщили правоохранители.
"Оперативниками по месту жительства изъяты банковские карты, компьютерная и множительная техника, более 6 000 $, несколько тысяч экземпляров готовой продукции, экстремистские листовки", - подытожили в МВД Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД выявили подпольную типографию по производству незарегистрированных газет и экстремистских листовок, сообщили в пресс-службе МВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)