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В Латвии допускают введение режима ЧС на границе с Беларусью из-за мигрантов

07.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим чрезвычайной ситуации может быть введен на границе Латвии с Беларусью в случае массового наплыва нелегальных мигрантов.


Фото: bobruisk.ru
 
Об этом заявила министр внутренних дел республики Мария Голубева, комментируя увеличение потока мигрантов с территории соседней страны в последние дни, передает LETA.

По ее словам, пишет Политринг, если Государственная служба пограничной охраны Латвии решит выступить с предложением ввести режим ЧС на границе с Беларусью, она обратится с соответственным предложением в правительство.

Голубева заверила, что она по три-четыре раза в день связывается с представителями погранохраны по поводу актуальной ситуации.

«Ситуация на границе находится под контролем. Чрезвычайную ситуацию на границе стоило бы объявлять, если бы число незаконно пересекающих границу людей драматически выросло, чего сейчас не наблюдается», - указала министр.

Введение такого режима связано с заполняемостью центров размещения беженцев, а также со способностью справиться с управлением границей.

Глава МВД Латвии подчеркнула, что погранохрана использует доступные ей человеческие ресурсы для укрепления защиты границы, дополнительных представителей направят также Национальные вооруженные силы (НВС).
 
 
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Режим чрезвычайной ситуации может быть введен на границе Латвии с Беларусью в случае массового наплыва нелегальных мигрантов.
 
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