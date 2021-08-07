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В Минске задержаны 8 анархистов, призывавших к организации массовых беспорядков 9 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержаны активисты анархистского движения, призывавшие к организации массовых беспорядков 9 августа. На восьмерых участников вышли сотрудники ГУБОПиК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержанные – жители столицы, Минской и Брестской областей. Возраст от 21 до 33 лет, официально неработающие. Начиная с августа 2020 года, они являлись организаторами протестных маршей и массовых беспорядков на центральных улицах Минска.
Являюсь анархистом, трижды привлекался по административным делам за участие в несанкционированных массовых акциях.
Являюсь анархистом в Беларуси.
Установлено, что их протестная деятельность финансировалась, о чем свидетельствуют изъятые в ходе обысков крупные суммы иностранной валюты. Кроме того, полиграфическую продукцию анархистского содержания с призывами к противоправной деятельности они изготавливали в печатном кооперативе «Листовка».
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. Возбуждено уголовное дело. По информации ГУБОПиК, часть активистов анархистского движения все еще скрываtтся за пределами страны.
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Новости Беларуси. В Минске задержаны активисты анархистского движения, призывавшие к организации массовых беспорядков 9 августа. На восьмерых участников вышли...
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