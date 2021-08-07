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Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь
07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На неопределенный срок.
Самолеты из Багдада в Минск будут летать, но только для того, чтобы увезти иракцев на родину, пишет
«В соответствии с распоряжениями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск с авиакомпанией «Иракские авиалинии» или другими национальными перевозчиками до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
«Рейсы из Беларуси будут разрешены только для возвращения иракских граждан, — говорится в заявлении иракского ведомства. — Эти самолеты будут вылетать из Ирака без пассажиров».
Напомним, 5 августа «Иракские авиалинии» сообщили о приостановке рейсов в Минск на неделю.
Из Багдада в Минск летали авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю). Ранее сообщалось, что в августе рейсы в Минск будут отправляться не только из Багдада, но и еще из Басры, Эрбиля и Сулеймании.
С начала этого года на литовско-белорусской границе задержали 4112 мигрантов, это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из задержанных — граждане Ирака: 2797 человек.
С 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. В четверг — всего 2 мигранта, в пятницу — 0.
Некоторые из тех мигрантов, кто не смог попасть из Беларуси в Литву, улетели на родину: в пятницу в Минск за ними прилетал борт авиакомпании Iraqi Airways.
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На неопределенный срок.
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