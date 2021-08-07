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Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь

07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На неопределенный срок.

Самолеты из Багдада в Минск будут летать, но только для того, чтобы увезти иракцев на родину, пишет Zerkalo.io со ссылкой на Управление гражданской авиации Ирака.

«В соответствии с распоряжениями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск с авиакомпанией «Иракские авиалинии» или другими национальными перевозчиками до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

«Рейсы из Беларуси будут разрешены только для возвращения иракских граждан, — говорится в заявлении иракского ведомства. — Эти самолеты будут вылетать из Ирака без пассажиров».

Напомним, 5 августа «Иракские авиалинии» сообщили о приостановке рейсов в Минск на неделю.

Из Багдада в Минск летали авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю). Ранее сообщалось, что в августе рейсы в Минск будут отправляться не только из Багдада, но и еще из Басры, Эрбиля и Сулеймании.

С начала этого года на литовско-белорусской границе задержали 4112 мигрантов, это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из задержанных — граждане Ирака: 2797 человек.

С 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. В четверг — всего 2 мигранта, в пятницу — 0.

Некоторые из тех мигрантов, кто не смог попасть из Беларуси в Литву, улетели на родину: в пятницу в Минск за ними прилетал борт авиакомпании Iraqi Airways.

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Теги: Минск
 
 
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