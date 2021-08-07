ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно автомобилист с четырехмесячным стажем насмерть сбил мужчину

07.08.2021 14:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно молодой автомобилист насмерть сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня ночью. Двигаясь на автомобиле "Ауди", 20-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 42-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, стаж вождения водителя "Ауди" насчитывает четыре месяца. Он сказал, что не видел пешехода.

В ГАИ отметили, что в момент совершения автоаварии в городе шел небольшой дождь. В таких ситуациях видимость значительно снижается, что требует от водителей максимального внимания.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел сегодня ночью. Двигаясь на автомобиле "Ауди", 20-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 42-летнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержаны 8 анархистов, призывавших к организации массовых беспорядков 9 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by