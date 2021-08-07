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В Гродно автомобилист с четырехмесячным стажем насмерть сбил мужчину
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно молодой автомобилист насмерть сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел сегодня ночью. Двигаясь на автомобиле "Ауди", 20-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 42-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Как выяснилось, стаж вождения водителя "Ауди" насчитывает четыре месяца. Он сказал, что не видел пешехода.
В ГАИ отметили, что в момент совершения автоаварии в городе шел небольшой дождь. В таких ситуациях видимость значительно снижается, что требует от водителей максимального внимания.-0-
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Инцидент произошел сегодня ночью. Двигаясь на автомобиле "Ауди", 20-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 42-летнего...
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