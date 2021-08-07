ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США могут объявить о новых санкциях против режима Лукашенко на следующей неделе

07.08.2021 15:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Американские власти могут объявить о новом пакете санкций в отношение режима Лукашенко в начале следующей недели, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По его сведениям, новые ограничительные меры против властей Беларуси будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после сфальсифицированных президентских выборов в республике.

Минфин, Госдепартамент и Белый дом не ответили на просьбу подтвердить эту информацию и предоставить какие-либо подробности, передает ТАСС.

Источник, знакомый с деталями визита Тихановской в Вашингтон, на прошлой неделе сообщил агентству, что Соединенные Штаты продолжают работу над новыми санкциями в отношении Беларуси, однако не стал уточнять, идет ли речь о секторальных санкциях. "Тихановская просила о них, но США сами определят, какие санкции вводить", - добавил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские власти могут объявить о новом пакете санкций в отношение режима Лукашенко в начале следующей недели, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Неаполе арестована 70-летняя руководительница мафиозного клана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by