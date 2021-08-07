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Ирак приостановил все рейсы в Беларусь на неопределенный срок
Источник материала: АФН
Ирак приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Беларусь на неопределенный срок, сообщило Управление гражданской авиации Ирака.
Ранее, авиакомпания Iraqi Airways сообщила о приостановке перевозки пассажиров из Ирака в Беларусь. В минувшую пятницу Iraqi Airways и Fly Baghdad отправили по самолету в Беларусь, чтобы вывезти граждан Ирака, которые не смогли пересечь границу Беларуси с Евросоюз и решили вернуться домой.
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Ирак приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Беларусь на неопределенный срок, сообщило Управление гражданской авиации Ирака.
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