Ирак приостановил все рейсы в Беларусь на неопределенный срок

Источник материала: АФН

Ирак приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Беларусь на неопределенный срок, сообщило Управление гражданской авиации Ирака.

Ранее, авиакомпания Iraqi Airways сообщила о приостановке перевозки пассажиров из Ирака в Беларусь. В минувшую пятницу Iraqi Airways и Fly Baghdad отправили по самолету в Беларусь, чтобы вывезти граждан Ирака, которые не смогли пересечь границу Беларуси с Евросоюз и решили вернуться домой.