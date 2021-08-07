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Ирак приостановил все рейсы в Беларусь на неопределенный срок

07.08.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ирак приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Беларусь на неопределенный срок, сообщило Управление гражданской авиации Ирака.

Ранее, авиакомпания Iraqi Airways сообщила о приостановке перевозки пассажиров из Ирака в Беларусь. В минувшую пятницу Iraqi Airways и Fly Baghdad отправили по самолету в Беларусь, чтобы вывезти граждан Ирака, которые не смогли пересечь границу Беларуси с Евросоюз и решили вернуться домой.

 
 
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Ирак приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Беларусь на неопределенный срок, сообщило Управление гражданской авиации Ирака.
 
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