В Неаполе арестована 70-летняя руководительница мафиозного клана









пишет interfax.by, приходится сестрой Дженнаро Личчарди - основателю одного из кланов итальянской мафии "Каморра". По данным СМИ, 70-летняя "пикколетта" (итал.: малышка), получившая такое прозвище за невысокий рост,interfax.by, приходится сестрой Дженнаро Личчарди - основателю одного из кланов итальянской мафии "Каморра".





Ранее она отбыла восьмилетний срок тюремного заключения, была освобождена в декабре 2009 года, после чего, как полагают итальянские правоохранители, взяла в свои руки руководство кланом.





Против Марии Личчарди выдвинуты обвинения в причастности к мафиозной группировке, а также в махинациях с финансами и на аукционах.











