Беларусь вышла в финал групповых упражнений по художественной гимнастике на Олимпиаде









пишет newsbel.by. Сборная получила 79,650 балла и вышла в финал с 8 позиции. Команду представляли Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко,newsbel.by. Сборная получила 79,650 балла и вышла в финал с 8 позиции.





Первое место в квалификации заняла сборная Болгарии (91,800 баллов), второе место заняла команда из России (89,050), третье — итальянки (87,150).





Олимпийские чемпионки и призеры в групповом многоборье будут определены уже завтра, 8 августа.





Сегодня, 7 августа, состоится финал в личном многоборье. В нем за награды поспорят белоруски Анастасия Салос и Алина Горносько.



