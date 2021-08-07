ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь вышла в финал групповых упражнений по художественной гимнастике на Олимпиаде

07.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские гимнастки вышли в финал группового многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.



Команду представляли Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко, пишет newsbel.by. Сборная получила 79,650 балла и вышла в финал с 8 позиции. 

Первое место в квалификации заняла сборная Болгарии (91,800 баллов), второе место заняла команда из России (89,050), третье — итальянки (87,150). 

Олимпийские чемпионки и призеры в групповом многоборье будут определены уже завтра, 8 августа. 

Сегодня, 7 августа, состоится финал в личном многоборье. В нем за награды поспорят белоруски Анастасия Салос и Алина Горносько.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские гимнастки вышли в финал группового многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ірак скасоўвае ўсе авіярэйсы ў Менск на няпэўны тэрмін
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by