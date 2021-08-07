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«Мы с вами, где бы мы ни жили». Белорусы Украины снова вышли на митинг у посольства в Киеве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская диаспора снова на митинге в поддержку Беларуси. И снова у здания посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Кононович, участник митинга в поддержку Беларуси:
Напомним, неонацисты из так называемых добробатов уже несколько раз нападали на братьев Кононовичей и других участников патриотических акций. Но это не сломило волю их участников. В преддверии годовщины выборов белорусы Украины снова в строю.
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Новости Беларуси. Белорусская диаспора снова на митинге в поддержку Беларуси. И снова у здания посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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