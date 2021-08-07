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Какие курсы валют в обменниках
Источник материала: Навiны
Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
По данным select.by на 15:00, в Минске они следующие:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
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