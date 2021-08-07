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Автомобили «Джили» не попали в топ-10 самых продаваемых в России

07.08.2021 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Десятку самых продаваемых легковушек на российском авторынке возглавляют две местные модели.

Автомобили «Джили» не попали в топ-10 самых продаваемых в России

По итогам июля топ-10 выглядит так:

  1. LADA Granta — 10885 авто;
  2. LADA Vesta — 10223;
  3. Kia Rio — 5640;
  4. Hyundai Creta — 5246;
  5. Hyundai Solaris — 4592;
  6. LADA Niva — 4555;
  7. Skoda Rapid — 4311;
  8. Volkswagen Polo — 4229;
  9. Kia K5 — 3528;
  10. Renault Duster — 3408.

Ранее сообщалось, что по итогам четырех мясяцев сразу две модели Geely попали в топ-10 зарубежных авто.

 

 

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Десятку самых продаваемых легковушек на российском авторынке возглавляют две местные модели.
 
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