Автомобили «Джили» не попали в топ-10 самых продаваемых в России

Десятку самых продаваемых легковушек на российском авторынке возглавляют две местные модели.





По итогам июля топ-10 выглядит так:

LADA Granta — 10885 авто ; LADA Vesta — 10223; Kia Rio — 5640; Hyundai Creta — 5246; Hyundai Solaris — 4592; LADA Niva — 4555; Skoda Rapid — 4311; Volkswagen Polo — 4229; Kia K 5 — 3528; Renault Duster — 3408.

Ранее сообщалось, что по итогам четырех мясяцев сразу две модели Geely попали в топ-10 зарубежных авто.