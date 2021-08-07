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Автомобили «Джили» не попали в топ-10 самых продаваемых в России
Источник материала: Навiны
Десятку самых продаваемых легковушек на российском авторынке возглавляют две местные модели.
По итогам июля топ-10 выглядит так:
Ранее сообщалось, что по итогам четырех мясяцев сразу две модели Geely
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Десятку самых продаваемых легковушек на российском авторынке возглавляют две местные модели.
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