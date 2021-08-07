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Гимнастка Алина Горносько обошла россиянку Арину Аверину и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье

07.08.2021 15:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. А чуть более получаса назад нашу медальную копилку Беларуси пополнила Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье.

Гимнастка Алина Горносько обошла россиянку Арину Аверину и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье

Белоруска выступала в последнем запуске, вместе с главными конкурентками. Они дрогнули, а наша грация – нет. Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину.

Гимнастка Алина Горносько обошла россиянку Арину Аверину и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье

Таким образом, белорусская школа художественной гимнастики в очередной раз подтвердила реноме одного из законодателей мод на планете. В прежние годы медали в самом престижном виде брали Юлия Раскина, Инна Жукова и Любовь Черкашина.

 
 
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Новости Беларуси. А чуть более получаса назад нашу медальную копилку Беларуси пополнила Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза...
 
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