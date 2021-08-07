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Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер

07.08.2021 15:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Жители более 150 французских городов намерены в субботу принять участие в митингах против новых ограничительных мер в связи с COVID-19. 7 августа заявлено как день общенационального протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер

Недовольство населения вызвал законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медиков и расширение использования санитарных пропусков. Без удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли.

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер

Новые правила вступят в силу уже в понедельник, 9 августа. Власти заверяют, что на начальном этапе санкции за их нарушение будут применяться в минимальной степени.

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер

Но это не успокоило французов. Во Франции пройдет четвертый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер. По оценкам МВД, сегодня на улицы выйдут 200 тысяч участников, в том числе представители желтых жилетов.

 
 
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Новости Франции. Жители более 150 французских городов намерены в субботу принять участие в митингах против новых ограничительных мер в связи с COVID-19. 7 августа...
 
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