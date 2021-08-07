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С завоеванием медали белорусских байдарочниц поздравили Президент Беларуси и глава НОК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ – Маргариту Махневу, Надежду Попок, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук – поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. С олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ – Маргариту Махневу, Надежду Попок, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук –...
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