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Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

07.08.2021 15:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП под Барановичами с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

21-летний водитель микроавтобуса при выезде на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

В результате произошло опрокидывание транспортного средства.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

Шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

Погибших в результате аварии нет. Виновник ДТП задержан.

 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП под Барановичами с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса МАЗ, сообщили в программе...
 
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