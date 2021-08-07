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Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП под Барановичами с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21-летний водитель микроавтобуса при выезде на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина.
В результате произошло опрокидывание транспортного средства.
Шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу.
Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.
Погибших в результате аварии нет. Виновник ДТП задержан.
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП под Барановичами с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса МАЗ, сообщили в программе...
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