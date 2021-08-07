Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП под Барановичами с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





21-летний водитель микроавтобуса при выезде на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина.





В результате произошло опрокидывание транспортного средства.





Шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу.





Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.





Погибших в результате аварии нет. Виновник ДТП задержан.