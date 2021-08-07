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«Переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль». Эмоции байдарочниц, которые заняли второе место на Играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двойная медальная традиция на Играх в Токио продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 августа олимпийский пьедестал покорился женской байдарке-четверке – у них серебро. Бронзовую медаль завоевала гимнастка Горносько. Теперь подробнее.
В экипаж байдарочниц вошли Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Девушки со старта захватили лидерство в финальном заезде олимпийской регаты на дистанции 500 метров и даже выиграли первую половину гонки. Но, к сожалению, на финише их опередили представительницы Венгрии. Однако стоит понимать: белорусский квартет сделал шаг вперед, улучшив свою олимпийскую позицию. В Рио была бронза. И вот спустя пять лет – серебро.
Марина Литвинчук, серебряный призер Олимпийских игр:
Маргарита Махнева, серебряный призер Олимпийских игр:
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«Переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль». Эмоции байдарочниц, которые заняли второе место на Играх
Новости Беларуси. Двойная медальная традиция на Играх в Токио продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 августа олимпийский пьедестал покорился...
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