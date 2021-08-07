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«Переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль». Эмоции байдарочниц, которые заняли второе место на Играх

07.08.2021 15:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двойная медальная традиция на Играх в Токио продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 августа олимпийский пьедестал покорился женской байдарке-четверке – у них серебро. Бронзовую медаль завоевала гимнастка Горносько. Теперь подробнее.

«Переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль». Эмоции байдарочниц, которые заняли второе место на Играх

В экипаж байдарочниц вошли Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Девушки со старта захватили лидерство в финальном заезде олимпийской регаты на дистанции 500 метров и даже выиграли первую половину гонки. Но, к сожалению, на финише их опередили представительницы Венгрии. Однако стоит понимать: белорусский квартет сделал шаг вперед, улучшив свою олимпийскую позицию. В Рио была бронза. И вот спустя пять лет – серебро.

«Переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль». Эмоции байдарочниц, которые заняли второе место на Играх

Марина Литвинчук, серебряный призер Олимпийских игр:
К этому очень, наверное, долго шли. И когда ты поворачиваешь голову на финише и видишь, что ты в тройке сильнейших во всем мире. Эмоции зашкаливают, потому что тренер проделал с нами эту же работу, он точно так же не видел свою семью, он точно так же работал с нами, был с нами на тренировках до последнего. И мы знаем все прекрасно, через что мы прошли, что мы выдержали и во что это вылилось.

«Переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль». Эмоции байдарочниц, которые заняли второе место на Играх

Маргарита Махнева, серебряный призер Олимпийских игр:
Хочу сказать, я представляю, как переживали родные, близкие. Как они писали. И ты понимал, что… Вы знаете, это, наверное, и не описать. И мы счастливы, что мы оправдали. Что вот эти все переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль.

 
 
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Новости Беларуси. Двойная медальная традиция на Играх в Токио продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 августа олимпийский пьедестал покорился...
 
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