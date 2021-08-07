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Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

07.08.2021 16:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще в начале жатвы в Брестском регионе дополнительно в экипажи механизаторов привлекли полтысячи хлеборобов не по трудовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Я правильно понимаю, что это алмаз?
– Да. И по цвету подходит, и по состоянию. До бриллианта ему остается один шаг.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

В хозяйстве «Жеребковичи» – шесть зерносушильных комплексов, и каждый загружен в сезон под завязку. При объемах посевных площадей, а здесь не найти делянку меньше 100 гектаров, порой не хватает и их. Но не в этот раз.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Сергей Коляда, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
В этом году погода благоприятствует не только уборочной кампании, но и производству семян, потому что сухое зерно требует значительно меньшего расхода топлива. С процентом влажности 14-13, даже 12 %, которое поступает с поля, мы печное топливо практически не используем для доработки зерна.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Из бункера комбайна – в хранилище. Сэкономленные на доработке зерна средства хозяйство сможет вложить в урожай будущего года – на очереди сев озимых. Зерновой клин в «Жеребковичах» – больше трех тысяч гектаров. Доля в районном каравае будет самой крупной – на полях 18 экипажей механизаторов.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Виктор Лемяня, комбайнер сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
На комбайне одному сложно работать. Комбайн старый нужно внимание уделять ему. Ячмень убирали, пшеницу. Сейчас убираем горох.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

В помощники к опытному механизатору – Сергей Зенько. По образованию – агроном, а по трудовой – спасатель МЧС. После 10 лет работы в полях мужчина совершил крутой вираж в судьбе. Правда, к хлебной ниве все еще тянет, да и подзаработать в отпуске – не лишнее. Навыки спасателя иногда спасают буквально. В плюс 36 °C угроз в полях возникало немало.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Сергей Зенько, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
Семья, строительство, нужно деньги подзаработать. Второй год работаю. Руководство предприятия тоже хорошее, относится ко всем с пониманием. Спецодежду дают, хорошие обеды.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Хозяйство «Жеребковичи» – одно из крупнейших в регионе. Каждый третий килограмм зерна в Ляховичском районе рождается на их полях. Здесь уже убрали свыше половины площадей – северное положение влияет на сроки. Урожайность почти в два раза превышает среднеобластную, и это при условии, что ровно месяц земли не видели дождя.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Елена Наволочко, заместитель директора сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
У нас республика аграрная. У нас нет тех запасов нефти и газа, которые мы могли бы продать на мировом рынке и купить все, что нам надо, в том числе и для городских жителей. А сельское хозяйство человека труда нужно уважать, тех, кто работает на поле, на ферме, кто растит хлеб, добывает молоко. Потому что это очень тяжелый труд и специалистов, и обслуживающего персонала. Только поклониться в ноги человеку труда.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

В Беларуси уже убрали 60 % посевных площадей. В закромах свыше четырех миллионов золота полей. Первыми к финишу по темпам приближаются на юге страны.

Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Виды не хуже альпийских заливных лугов. Чтобы молочные реки текли по просторам страны, свою работу вчистую должны выполнить люди земли. За каждым таким рулоном сотни часов труда хлеборобов.

 
 
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Новости Беларуси. Еще в начале жатвы в Брестском регионе дополнительно в экипажи механизаторов привлекли полтысячи хлеборобов не по трудовой, сообщили в...
 
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