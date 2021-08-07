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Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще в начале жатвы в Брестском регионе дополнительно в экипажи механизаторов привлекли полтысячи хлеборобов не по трудовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Я правильно понимаю, что это алмаз?
В хозяйстве «Жеребковичи» – шесть зерносушильных комплексов, и каждый загружен в сезон под завязку. При объемах посевных площадей, а здесь не найти делянку меньше 100 гектаров, порой не хватает и их. Но не в этот раз.
Сергей Коляда, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
Из бункера комбайна – в хранилище. Сэкономленные на доработке зерна средства хозяйство сможет вложить в урожай будущего года – на очереди сев озимых. Зерновой клин в «Жеребковичах» – больше трех тысяч гектаров. Доля в районном каравае будет самой крупной – на полях 18 экипажей механизаторов.
Виктор Лемяня, комбайнер сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
В помощники к опытному механизатору – Сергей Зенько. По образованию – агроном, а по трудовой – спасатель МЧС. После 10 лет работы в полях мужчина совершил крутой вираж в судьбе. Правда, к хлебной ниве все еще тянет, да и подзаработать в отпуске – не лишнее. Навыки спасателя иногда спасают буквально. В плюс 36 °C угроз в полях возникало немало.
Сергей Зенько, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
Хозяйство «Жеребковичи» – одно из крупнейших в регионе. Каждый третий килограмм зерна в Ляховичском районе рождается на их полях. Здесь уже убрали свыше половины площадей – северное положение влияет на сроки. Урожайность почти в два раза превышает среднеобластную, и это при условии, что ровно месяц земли не видели дождя.
Елена Наволочко, заместитель директора сельхозпредприятия «Жеребковичи»:
В Беларуси уже убрали 60 % посевных площадей. В закромах свыше четырех миллионов золота полей. Первыми к финишу по темпам приближаются на юге страны.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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Жатва в Ляховичском хозяйстве. Сколько зерна убрали и как привлекают в дополнительные экипажи механизаторов?
Новости Беларуси. Еще в начале жатвы в Брестском регионе дополнительно в экипажи механизаторов привлекли полтысячи хлеборобов не по трудовой, сообщили в...
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