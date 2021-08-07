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4,17 млн тонн зерна. В Беларуси обмолочено около 60% площадей зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси к субботе, 7 августа, намолочено 4 миллиона 170 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер жатвы – Минская область, на днях тут преодолели миллионный рубеж. Следом по намолоту идут Брестский и Гродненский регионы. В целом в каждой области уже есть полмиллиона.
В последние дни аграриям не везет с погодой, темпы уборки немного замедлились. Однако биться необходимо до последнего зернышка.
На 7 августа в стране обмолочено порядка 60 % площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. Аграрии рассчитывают на результат не ниже 2020 года.
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Новости Беларуси. В Беларуси к субботе, 7 августа, намолочено 4 миллиона 170 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер жатвы...
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