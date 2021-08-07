|
Алексей Котковец занял 6-е место в метании копья на ОИ-2020, Павел Мелешко — 10-й
Источник материала: Партизан
Белорус Алексей Котковец с результатом 83,71 занял 6-е место в метании копья на ОИ-2020.
Другой наш соотечественник Павел Мелешко расположился на 10-й позиции — 82,28. Равных же не было индийцу Неераджу Чопре — 87,58,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Алексей Котковец с результатом 83,71 занял 6-е место в метании копья на ОИ-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)