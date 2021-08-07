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Алексей Котковец занял 6-е место в метании копья на ОИ-2020, Павел Мелешко — 10-й

07.08.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус Алексей Котковец с результатом 83,71 занял 6-е место в метании копья на ОИ-2020.



Другой наш соотечественник Павел Мелешко расположился на 10-й позиции — 82,28. Равных же не было индийцу Неераджу Чопре — 87,58, пишет Прессбол.
 
 
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Белорус Алексей Котковец с результатом 83,71 занял 6-е место в метании копья на ОИ-2020.
 
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