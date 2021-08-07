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Суд арестовал бывшего замдиректора департамента «Беларусбанка» Максима Халецкого
Источник материала: Партизан
Бывшего заместителя директора финансово-экономического департамента «Беларусбанка» Максима Халецкого суд арестовал на 12 суток.
Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», дело 37-летнего Максима Халецкого рассмотрено 6 августа судом Центрального района Минска.
По информации правозащитников,
Свою вину Халецкий отрицал. На суде он сказал, что у него не было мотива для неповиновения. Видеокамер же в месте совершения предполагаемого правонарушения не оказалось.
Судья Виктория Шабуня признала Максима Халецкого виновным по статье 24.3 Кодекса об административных правонарушениях и наказала 12-суточным арестом.
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Бывшего заместителя директора финансово-экономического департамента «Беларусбанка» Максима Халецкого суд арестовал на 12 суток.
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