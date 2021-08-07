В Сенате США создали кокус «Свободная Беларусь»

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«Мы гордимся тем, что сегодня открываем кокус «Свободная Беларусь» с сенатором Роджером Уикером и двухпартийной группой сенаторов, чтобы дать понять международному сообществу, что США поддерживают белорусский народ в его решимости построить демократическое будущее», — написала она.





пишет Reform.by что кокус будет выступать за демократию и свободные и справедливые выборы в Беларуси. Среди других инициатив, кокуса — борьба за свободные СМИ и защиту журналистов и поддержка соседние с Беларусью стран, такие как Литва и Польша, в их усилиях по оказанию помощи белорусскому народу Беларуси. На сайте сенатора США от Массачусетса Эда Марки говорится,Reform.by что кокус будет выступать за демократию и свободные и справедливые выборы в Беларуси. Среди других инициатив, кокуса — борьба за свободные СМИ и защиту журналистов и поддержка соседние с Беларусью стран, такие как Литва и Польша, в их усилиях по оказанию помощи белорусскому народу Беларуси.





Уикер и Шейхин будут сопредседателями кокуса, в который также войдут Дик Дурбин, Том Тиллис, Тим Кейн, Дэн Салливан, Линдси Грэм и Крис Ван Холлен, которые присоединились в качестве членов-основателей.





Создание кокуса последовало за встречей сенаторов со Светланой Тихановской в ​​прошлом месяце и происходит в преддверии первой годовщины президентских выборов, говорится на сайте сенатора.





В июле кокус друзей Беларуси был создан в Конгрессе США. Американские конгрессмены Американские конгрессмены адресовали письмо президенту Джо Байдену с просьбой встретиться со Светланой Тихановской, призвали заблокировать возможность для Беларуси использовать «специальные права заимствования» в МВФ и создать международный трибунал по делу Лукашенко.