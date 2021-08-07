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Ольга Мазурёнок стала пятой в марафоне на Олимпиаде

07.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ольга Мазурёнок стала пятой в марафоне на Олимпиаде

Возможность выиграть олимпийскую медаль была сегодня и у Ольги Мазурёнок в марафоне.

Не в первый раз в своей карьере Ольга бросает вызов фаворитам – африканским бегуньям. 42 километра белоруска боролась не только с соперницами, но и с изнурительной жарой. Мазурёнок преодолела марафон за 2 часа 29 минут и 6 секунд. Это 5-й результат. Также Ольга выступала и на Олимпиаде в Рио. В пятерке сильнейших Мазурёнок – единственная европейка. Два первых места – у спортсменок из Кении. Третьей финишировала американка Молли Зайдель. 

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Возможность выиграть олимпийскую медаль была сегодня и у Ольги Мазурёнок в марафоне. Не в первый раз в своей карьере Ольга бросает вызов фаворитам – африканским...
 
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