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Автобус опрокинулся под Барановичами: пострадали 11 пассажиров автобуса, двое в реанимации

07.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автобус опрокинулся под Барановичами: пострадали 11 пассажиров автобуса, двое в реанимации

11 человек пострадали в дорожной аварии в Барановичском районе. Утром на объездной дороге столкнулись микроавтобус и автобус с пассажирами. Последний опрокинулся на бок. Пассажиры  доставлены в городскую больницу, двое из них – в реанимации. Состояние – сложное, говорят медики.

Вероника Крук, инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома: «По предварительной информации, 21-летний минчанин за рулем авто “Ивеко” при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требование дорожного знака об остановке и совершил столкновение с пассажирским автобусом МАЗ под управлением 57-летнего водителя». 

Иван Яровой, Заместитель главного врача по медицинской части Барановичской городской больницы: «К нам поступило 10 человек, из них четыре человека амбулаторны, им оказывали медицинскую помощь в травмпункте, они отпущены домой. Шесть человек в стационар, четверо –оперативное лечение провели, они в средней степ тяжести. Двое в тяжелом состоянии в реанимации».

Сейчас на месте происшествия работают эксперты, опрашивают очевидцев. По предварительной информации, стаж молодого водителя микроавтобуса, который вез пассажиров – менее года. 21-летний парень в аварии не пострадал.

Фото: СК

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11 человек пострадали в дорожной аварии в Барановичском районе. Утром на объездной дороге столкнулись микроавтобус и автобус с пассажирами. Последний опрокинулся...
 
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