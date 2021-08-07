Автобус опрокинулся под Барановичами: пострадали 11 пассажиров автобуса, двое в реанимации

Источник материала: ОНТ

11 человек пострадали в дорожной аварии в Барановичском районе. Утром на объездной дороге столкнулись микроавтобус и автобус с пассажирами. Последний опрокинулся на бок. Пассажиры доставлены в городскую больницу, двое из них – в реанимации. Состояние – сложное, говорят медики.

Вероника Крук, инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома: «По предварительной информации, 21-летний минчанин за рулем авто “Ивеко” при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требование дорожного знака об остановке и совершил столкновение с пассажирским автобусом МАЗ под управлением 57-летнего водителя».

Иван Яровой, Заместитель главного врача по медицинской части Барановичской городской больницы: «К нам поступило 10 человек, из них четыре человека амбулаторны, им оказывали медицинскую помощь в травмпункте, они отпущены домой. Шесть человек в стационар, четверо –оперативное лечение провели, они в средней степ тяжести. Двое в тяжелом состоянии в реанимации».

Сейчас на месте происшествия работают эксперты, опрашивают очевидцев. По предварительной информации, стаж молодого водителя микроавтобуса, который вез пассажиров – менее года. 21-летний парень в аварии не пострадал.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Telegram