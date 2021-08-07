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Автобус опрокинулся под Барановичами: пострадали 11 пассажиров автобуса, двое в реанимации
Источник материала: ОНТ
11 человек пострадали в дорожной аварии в Барановичском районе. Утром на объездной дороге столкнулись микроавтобус и автобус с пассажирами. Последний опрокинулся на бок. Пассажиры доставлены в городскую больницу, двое из них – в реанимации. Состояние – сложное, говорят медики.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты, опрашивают очевидцев. По предварительной информации, стаж молодого водителя микроавтобуса, который вез пассажиров – менее года. 21-летний парень в аварии не пострадал.
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11 человек пострадали в дорожной аварии в Барановичском районе. Утром на объездной дороге столкнулись микроавтобус и автобус с пассажирами. Последний опрокинулся...
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