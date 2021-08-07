Певица МакSим полностью пришла в себя

Источник материала: ОНТ

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, полностью пришла в себя. Функции организма артистки в порядке. Об этом информирует официальная группа МакSим в соцсети «ВКонтакте».

Абросимова с 19 июня находилась на искусственной вентиляции легких, тест девушки на COVID-19 при этом был отрицательным. Марина в течение нескольких недель находилась в искусственной коме, ее состояние было тяжелым.

Уточняется, что МакSим «активно общается» с медиками, «смеется и шутит».

Фото из Instagram

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