Дмитрий Балаба – о протестах, «красавцах» из ОМОНа, Кристине из Окрестина, гордости за профессию

Источник материала: ОНТ

Как изменился белорусский ОМОН за год после попытки госпереворота в августе 2020-го? Благодаря чему ни один боец не выкинул на камеру свой черный берет? И почему главный белорусский ОМОНовец за 28 лет ни разу не хотел сменить место работы? Об этом и не только в программе «Марков. Ничего личного». Гость – полковник милиции, командир ОМОНа, Дмитрий Балаба.

- Марат Марков: Год после событий 9 августа. Вы, равно как и бывший министр Караев, олицетворяли в определенной степени лицо и где-то даже кулаки тех дней. С Караевым мы беседовали тогда, сразу после событий. Потом – с нынешним министром, Кубраковым. Только сейчас удается поговорить с вами. Сегодня все относительно успокоилось. И инфопомойки типа «Радио Свободы» и «Тут.бая» – они прикрыты, многие экстремистские «телеги» переходят на сторону добра под нашим влиянием. Вам не скучно сейчас в этом информационном «забвении»?

- Дмитрий Балаба: Отряд милиции особого назначения – это то подразделение, которое выполняет очень широкий спектр задач. Оно выполняло его в то время, и выполняет его на сегодняшний день. Единственное: задачи, конечно, скорректированы. Но сегодня задачи, выполняемые подразделением, связаны в большей степени уже с мирной жизнью, с обеспечением охраны правопорядка. То, чем мы и должны в первую очередь заниматься. В городе Минске, зеленые зоны, места массового отдыха граждан, обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий.

- Марат Марков: Я так понимаю, хайп информационный вам не нужен особо?

- Дмитрий Балаба: Особо нет. Подразделение ежедневно выполняет поставленные задачи. Ведь Отряд – это то подразделение, которое выполняет самый широкий спектр задач. Начиная от патрулирования мест массового отдыха граждан, заканчивая задержанием вооруженных преступников. Подразделение сегодня в строю 24/7, оно абсолютно востребовано и выполняет задачи в том режиме, в котором обозначено сегодня нам руководством ГУВД Мингорисполкома.

- Марат Марков: Наши оппоненты все никак не могут найти тот нужный им шок-момент. Ни одна сакральная жертва, ни санкции, ни «самолет и парень», который сейчас дает массово интервью, ни убийство главы Белорусского дома в Киеве – они людей не выведут на улицы, не могут это сделать. Вот по вашей информации, есть ли у оппозиции планы на 9 августа? Они же хотят отметить годовщину. И насколько вы к ним готовы?

- Дмитрий Балаба: К выполнению своих задач подразделение готово всегда. Что касается планов – на то есть те подразделения, которые все видят, в большей степени это оперативные подразделения, которые собирают эту информацию.

- Марат Марков: Вы же в любом случае с ними общаетесь.

- Дмитрий Балаба: Конечно. Мы – то подразделение, которое выполняет тактические задачи. Вы можете быть абсолютно уверены, что свои задачи мы выполнили как тогда, так и выполним сейчас. Но, мне кажется, предпосылок к тому массовому выходу на улицы… Очень жаль, конечно, тех людей, которые подверглись влиянию деструктивных Telegram-каналов и так далее. Очень жаль тех людей, которые стали сакральной жертвой, этих людей же уже не вернешь, на них просто хайпанули отдельные товарищи в течение дня-двух. К сожалению великому, [хайпанули] на их смерти, на полученных ими травмах, ранениях – и не более того. Это всего лишь была попытка. Сакральная жертва, попытка вытянуть людей под этим видом на улицу, всколыхнуть общество, создать очередную эмоцию. Этого не получилось. Я думаю, что и не получится.

- Марат Марков: На ваш взгляд, предпосылок таких нет?

- Дмитрий Балаба: Предпосылок нет. Как бы то ни было, сегодня даже те, кто был в свое время затуманен моментами, уже понимают, что ничего не удалось. Эта революция, этот бликцриг, который пытались они реализовать – если бы это исходило изнутри, от населения, это одно. Но ведь пытались реализовать этот блицкриг те кукловоды, которые есть на Западе. И сегодня идет фильм про те события, буквально вчера была первая серия, премьера. Ведь четко, по полочкам раскладывается вся ситуация, которая была в Республике Беларусь с момента избрания Главы государства на его пост, с 1994 года, и по сей день. Наверное, причина в том, что не нравится сегодня Западу тот сильный лидер, который есть у нас во власти, не нравится им проводимая политика Республикой Беларусь. И все произошедшие события связаны именно с этим.

- Марат Марков: Чему вас научили события тех дней? И в чем вы видите свои ошибки, и были ли они?

- Дмитрий Балаба: В любом случае при выполнении задачи я как командир подразделения вижу те недочеты, я бы не сказал громко «ошибки», те нюансы, которые необходимо всегда поправлять в нашей служебной деятельности. Любой командир всегда к тому делу, которое делаешь, относишься всегда критично. В первую очередь перевариваешь все через себя, всегда очень въедливо относишься к тем либо иным моментам. Но это не всегда обязательно раскрывать.

- Марат Марков: Но вы перфекционист?

- Дмитрий Балаба: Конечно.

- Марат Марков: Я же помню, что тогда ваши ребята иногда даже не были экипированы. В первую ночь, по крайней мере, полностью под выполнение боевой задачи.

- Дмитрий Балаба: До последнего мы старались удержать ситуацию именно в правовом поле. До последнего я не давал команду на полную экипировку личного состава для того, чтобы не вызывать ненужную, лишнюю агрессию. Где-то даже корил себя за определенные моменты, за несколько травм, которые были получены личным составом. Но когда ко мне пришли уже с утра мои ребята и сказали: «Командир, мы готовы были выйти, снять кителя и стать просто в тельняшках для того, чтобы наши оппоненты видели не то, что мы не боимся этих угроз с их стороны, а чтобы показать населению, что мы сегодня готовы защитить наш конституционный строй и нашего Президента просто голыми руками и выполнить задачи».

- Марат Марков: Я далек от мысли, что нужна была такая демонстративная, а бы даже сказал психическая атака. Вы все-таки профессионалы. Я спрошу иначе. При столкновениях сегодня, если вдруг они произойдут, это будет старый-добрый ОМОН или это уже будет новое подразделение, новый ОМОН?

- Дмитрий Балаба: Скорее, это уже будет новый старый-добрый ОМОН. Те традиции, которые были в подразделении, та школа, которая накоплена более чем за 30 лет существования подразделения, она, конечно же, сохранилась. Но мы всегда используем новое, передовое. Мы всегда делаем вывод, извлекаем уроки из произошедшего. Кстати, не только у нас, но и за рубежом. Мы очень внимательно проводим анализ происходящих событий на Западе, мы сегодня очень внимательно отслеживаем те массовые беспорядки, которые происходят во Франции. Мы видим сегодня те новые веяния в экипировке, в оснащении личного состава аналогичных Отряду подразделений. Конечно же, сегодня мы делаем все возможное для того, чтобы использовать в нашем подразделении самые передовые, самые новые технологии, которые позволят нам с успехом выполнять поставленные задачи. Очень много проводилось семинаров. Определенные моменты и вопросы мы подсмотрели у французской футбольной полиции в свое время. Наши заградительные транспортные средства, так называемые «Забор-Барьер», мы подсмотрели в свое время у французской полиции, модернизировали то, что увидели тогда, и модернизировали вместе с моим отделом специальной подготовки. В частности, мой заместитель, который возглавляет направление, Алексей Саныч Тарасов, полковник милиции. Мы тогда были на этом семинаре, который проводили французские футбольные полицейские именно. И мы очень много почерпнули, да и всегда старались любые инновации внедрять на практике.

- Марат Марков: Хорошо, что вы не стали брать на вооружение методику работу голландской полиции и бельгийской, использование водомета и собак. Просто оппоненты стараются так молчать вежливо.

- Дмитрий Балаба: Это же «другое», это же не то, что было у нас.

- Марат Марков: Вы затронули тему ребят своих. Мне на самом деле интересно. Самые жаркие дни, 9-10 августа, да и осенью, в сентябре-октябре. О чем говорили ваши ребята, когда возвращались в отряд поздно ночью, чтобы утром снова идти на улицу и охранять? О чем были разговоры? Они ведь обсуждали то, что происходит.

- Дмитрий Балаба: Конечно. Собирались, обсуждали. Во-первых, все приезжали достаточно усталые, плюс подразделение уже было переведено на усиленный режим функционирования, мы работали круглосуточно, находились на базе круглосуточно. Плюс необходимо было обеспечивать безопасность не только базы, не только подразделения, но и тех мест компактного проживания, где были сотрудники, где жили их семьи. Потому что угрозы сыпались не только сотрудникам

- Марат Марков: Самое ужасное, что семьям.

- Дмитрий Балаба: Семьям. Самое страшное, что, наверное, даже детям. Когда в свое время были призывы «мы знаем детский сад, куда ходят дети сотрудников, может быть, нам необходим устроить кид-терракт и накопать детских могилок». Вот это звучало очень тяжело, резало слух, мерзко звучало.

- Марат Марков: Вы же понимаете, это же делалось специально, чтобы ожесточить.

- Дмитрий Балаба: Ожесточить, деморализовать личный состав. Но никто не поддался на эти угрозы. Мы просто приняли те меры, которые необходимо было принять. Было задержано несколько людей, которые сыпали этими угрозами. Они на сегодняшний день понесли абсолютно заслуженное наказание в рамках действующего уголовного законодательства Республики Беларусь. А мысли людей… Они, наверное формализованы в той песне, которая родилась в те времена именно. Ее написал офицер патрульно-постовой службы Волков. И называется эта песня «Ни шагу назад». Клип, премьера была, там действительно, если вы послушаете, посмотрите, там слова, мысли сотрудников, которые были в ту горячую пору.

- Марат Марков: Это правда, что деньги, полученные за моральный ущерб во время судебных разбирательств ваше подразделение передает в детский дом?

- Дмитрий Балаба: Да, мы собрались с сотрудниками подразделения. И те ребята, которые получили какой-то ущерб, которым угрожали, которые получили травмы, мы единодушно личным составом подразделения решили, чтобы все эти финансовые средства за моральный, материальный ущерб передавать в детский дом.

- Марат Марков: Я знаю, что скажут наши оппоненты, видя даже это интервью. Но что бы вы сегодня, по прошествии, года ответили им на главную претензию о чрезмерном применении силы ОМОНом?

- Дмитрий Балаба: Давайте будем откровенны. Давайте посмотрим на действия полицейских подразделений за рубежом. Во Франции, в Соединенных Штатах Америки, в Польше, в Литве – я о последних “картинках”, которые мы видим. Ведь сегодня уже большинство фейков, которые были связаны с чрезмерным применением физической силы, уже развенчаны. Мы видим, что обществу [в августе 2020-го] рисовалась картинка жестокая: сакральные жертвы, тяжелейшие раны, которые постоянно крутились в социальных сетях. Сегодня большинство фейков, которые были связаны с чрезмерным применением физической силы, уже развенчаны. Мы видим, что обществу рисовалась картинка жестокая, тяжелая. Сакральные жертвы, тяжелейшие раны, которые постоянно крутились в социальных сетях, с вечера молодой человек вышел с Окрестина, отбыв наказание, на следующий день он уже показан в гипсе. Поломали и так далее.

- Марат Марков: Я помню эти картинки. Сразу этим вечером он с собакой в руках, с друзьями празднует свой выход. На следующей день показывает забинтованные якобы в гипсе руки. Там очень много было фейковых фотографий, часть из них была из Украины, часть из России, часть даже из Америки. Когда избитых проституток выдавали за пострадавших.

- Дмитрий Балаба: Я могу сказать так: в процессе задержания, в процессе ликвидации групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, действительно, сотрудники применяли физическую силу. На сегодняшний день разбор «полетов» произведен. Мы сами для себя провели разбирательства, где в каких случаях. Каким образом применялась эта физическая сила. Для себя разобрались, когда и как это все производилось. Но что касается тех фейковых вбросов, тех картинок, которые рисовались обществу в первую очередь, чтобы реально воздействовать на сознание нормальных, обычных граждан. Они уже сегодня, эти мифы, развенчаны.

- Марат Марков: Мы все помним, как смаковали каждого пострадавшего, каждый синяк, каждого протестующего, который там оказался. Каждую эмоцию смаковали. Но при этом мы не видели не только слез, но и травм силовиков. Практически этого не видели, очень мало было показано. Я как медиаменеджер считаю, что зря. Это уже наша ошибка, наверное. Может, мы не смогли убедить что это надо показывать в обязательном порядке. А вы можете сегодня рассказать о самых пострадавших ваших бойцах, какого рода травмы были?

- Дмитрий Балаба: Не буду переходить на личности, но расскажу, что было. Ведь уже в первый день, 9 числа, мы видели эти картинки. Помните, напротив торгового центра, который расположен напротив Дворца спорта, там толпа бросилась на красный автобус. Несколько бойцов получили тяжелейшие травмы, переломы ребер именно в момент этот. Затем несколько сотрудников получили травмы 9 числа, более десятка сотрудников только ОМОНа. Это от тех предметов, которые «мирные» протестующие бросали в нас. Бутылки с зажигательной смесью, которые присутствовали. Все позиционировали «мы мирные граждане», «мы мирная толпа». А те анархисты, футбольные фанаты, которые сегодня задерживаются и привлекаются к ответственности, ведь будет воздано каждому за то, что было совершено тогда… Я очень горд своими сотрудниками, своими бойцами. Я считаю всегда, что не экипировка, не снаряжение – самое важное в ОМОН. Важен дух, важен сам по себе каждый боец подразделения. Важна личность сотрудника. Очень горд тем, что мне довелось командовать именно такими людьми. Люди стояли в строю до последнего, получали травмы, приезжали на базу и только после этого обращались за медицинской помощью. Кто мог, стоял до конца, никто не ушел, не бросил свой боевой порядок, не отвернулся. Хотя были и рассечения, были очень тяжелые переломы, были травмы позвоночника. На сегодняшний день несколько бойцов еще не восстановились до конца от полученных травм, проходят реабилитацию. Травму сотрудник получил, когда была протестная активность в Парке высоких технологий, в районе кольцевой дороги. Там есть такой очень высокий откос и выход сразу к парку высоких технологий. Работали сотрудники, нарвались на группу протестующих, причем насколько это сотрудники Парка высоких технологий – это еще вопрос.

- Марат Марков: Приезжали под забор, под предприятия такие мигрирующие группы.

- Дмитрий Балаба: Причем группы достаточно подготовленные и прочее.

- Марат Марков: Эту «карусель» целыми автобусами возили. Сейчас, слава богу, уже начало появляться видео, которое показывает, как людей возили и оплачивали сразу на месте их услуги подобного рода.

- Дмитрий Балаба: Люди подготовленные, заряженные на противодействие правоохранителям.

- Марат Марков: Давайте немного о вас. Вы родились в День защиты детей, 1 июня. Я – в праздник весны и труда, 1 мая. Такие ми-ми-мишные даты для брутальных с вида людей. А что в вашей жизни способно растрогать вас буквально до слез? И плакал ли когда-нибудь главный белорусский ОМОНовец.

- Дмитрий Балаба: Врасплох вы меня в этом плане застали. Я – командир. С меня берут пример мои подчиненные. Но знаете, слезы гордости – я знаю, что это такое. У меня двое сыновей. Причем двое бойцов, которые сегодня проходят службу в подразделениях ОМОНа – в областном отряде милиции особого назначения, ОВД Минской области. Старший сын у меня офицер, младший – боец. И выдавилась у меня одна скупая слеза, когда я узнал, что оба моих бойца зарекомендовали себя очень хорошо и представлены к государственным наградам. Вы просто не представляете, насколько это во мне вызвало гордость! И гордость за свою фамилию, гордость за своих детей.

- Марат Марков: Вы 28 лет в черном берете. А вам никогда не хотелось, если не переобуться, то переодеться? Сменить сферу.

- Дмитрий Балаба: Знаете, так сложилась жизнь, что практически всю свою сознательную службу я провел в ОМОН. Начинал я в свое время в патрульно-постовой службе в Минской области, в городе Молодечно. И уже после года службы перевелся в минский ОМОН. Затем весь период службы был связан, за исключением года обучения в Академии МВД на дневном, вся служба была связана с ОМОН. Это призвание. Не смотря на то, что в 1996 году стал офицером, затем в 1999 году уже назначился заместителем командира роты, предлагались какие-то должности, предлагался карьерный рост, предлагалось сменить сферу деятельности, уйти работать в территориальные подразделения. Предлагалось уйти работать на более высокие административные должности. Но как-то так прикипел к этому подразделению и всю жизнь очень гордился, что прошел весь путь, в подразделении прошел от бойца до командира. Это всегда обязывало работать над собой.

- Марат Марков: Вы как-то обмолвились, что были кинологом определенный период.

- Дмитрий Балаба: Первая моя должность – милиционер-кинолог Молодечненского РОВД. Эту должность я занимал, да.

- Марат Марков: Когда вы безоружны, не чувствуете себя голым?

- Дмитрий Балаба: Как любой боец подразделения специального назначения, я регулярно занимаюсь спортом, посещаю спортивные зал, занимаюсь, и на сегодняшний день думаю, что готов постоять за себя.

- Марат Марков: Когда читал другие интервью, я задался вопросом. Знаю, что вы снимаете стресс занятиями спортом. Мне интересно, а какой вид спорта вы предпочитаете?

- Дмитрий Балаба: На сегодняшний день это общая физическая подготовка, поддержание себя в форме. Я очень люблю бегать, люблю заниматься в спортивном зале, в тренажерном.

- Марат Марков: Как только не называли ОМОН за последний год и в целом силовиков. И «каратели», и «космонавты», и «оливки» и так далее. Мне нравится «красавцы». А вам?

- Дмитрий Балаба: Я с вами солидарен. Мы знаем, как это прозвучало и когда это прозвучало. Здесь для меня как для командира подразделения, когда наш Президент, наш лидер вышел к нам, встал с нами в боевые порядки, пообщался с личным составом. Это было самой высшей оценкой, которая может быть только дана любому силовому подразделению и любому сотруднику силового подразделения Республики Беларусь.

- Марат Марков: Я понимаю, почему вы уважаете его. Потому что он очень сильно отличается от Януковича в этом плане. Когда мы смотрим кадры избиения «Беркута» фактически безоружного, мне стыдно становится за такое руководство Украины. Я ведь помню первые нападения на ОМОН. Одно из первых было здесь, в июле прошлого года, возле домика первого съезда РСДРП, еще за месяц до выборов. И не надо мне рассказывать про эти «мирные», мы все видели эти картинки, наблюдали их буквально живьем. Когда нападали такой стаей. Жутко, сзади, с использованием подручных средств били конкретно милиционеров. На ваш взгляд, что произошло с людьми, откуда появилась такая жестокость и такое пренебрежение к закону?

- Дмитрий Балаба: Сегодня уже никто не сомневается, что все эти акции управлялись, четко организовывались, направлялись. Сегодня приоткрывается та завеса тайны, которая была еще год назад, когда нам внушали о том, что это единый порыв белорусского общества, что это действительно протестное отношение в связи с избранием Главы государства и прочие моменты. Ведь на самом деле эта акция готовилась скрупулезно, четко, целенаправленно. Я вернусь к событиям 2015 года. Выборы прошли спокойно, ровно, нормально. А почему? Слишком свежа была Украина, очень свежа была. Картинка стояла перед глазами. Кукловоды, которые находятся на Западе, они понимали прекрасно, что вот в этих условиях невозможно ничего сделать, какие бы ни были вопросы, какие бы картинки не рисовались, какие бы не применялись информационные технологии, не получится подготовить людей к тому, чтобы были произведены те или иные действия. И вот эта стадия, она была просто, мне кажется, отложена именно до этих выборов.

- Марат Марков: Когда сожгли Дом профсоюзов [в Одессе], 42 человека в самом Доме, еще десяток убили тех, кого просто милиция пыталась спасти, просто закололи ножами. И никто не пытается разобраться.

- Дмитрий Балаба: Хватает у нас в республике аналитиков, которые раскладывают по полкам и говорят, почему сложились именно такие условия. Наверное, и эпидемиологическая ситуация сыграла свою роль. И Глава государства, который, наверное, не занимался в полным смысле этого слова электоральной кампанией, а в большей степени был погружен в другие более важные вопросы. Я в это время обучался в Академии управления при Президенте, мы очень много обсуждали – каков выход из сложившейся ситуации? Остановить экономику, производство, отправить людей на самоизоляцию? Либо все-таки продолжать работать. Вспомните, сколько было споров! И эти важнейшие решения в тот момент был вынужден принимать Президент нашей страны, и он принял абсолютно верные, четкие, грамотные решения, которые сегодня позволяют нам работать, позволяют белорусской экономике удерживаться на плаву при всех самых тяжелых вопросах и где-то даже прирастать.

- Марат Марков: Первая штатная численность минского ОМОНа была 150 человек.

- Дмитрий Балаба: На первых порах не было ротной системы, была система взводов. Девять взводов.

- Марат Марков: В такие подразделения уже тогда набирали по конкурсу, таких настоящих профессионалов – одного из 10. А какой сегодня конкурс и есть ли конкурс в принципе? Вы же сами читали огромное количество фейковых материалов о том, что люди от вас бегут и вам некого набирать.

- Дмитрий Балаба: на сегодняшний день мы не набираем, мы отбираем людей. Чтобы служить в ОМОНе, необходимо пройти очень серьезные испытания. Первое, с чего они начинаются, это здоровье человека. То есть медицинские показания. Он должен быть только первой группы годности, абсолютно здоров. Дальше – психологическое тестирование, которое проходит человек при приеме на службу. После этого он попадает и проходит предварительное изучение, направляется в учебный центр. Придя из учебного центра, он готовится к сдаче на черный берет. У нас два раза в год проводится сдача на черный берет. Она приурочена, весенняя, к 9 мая, ко Дню победы, а осенняя – ко дню отряда, 22 ноября.

- Марат Марков: А в чем он ходит до этого?

- Дмитрий Балаба: В кепке. В черной кепке с эмблемой отряда.

- Марат Марков: Финальное испытание, спарринг с тремя бойцами, оно осталось до сих пор?

- Дмитрий Балаба: Конечно.

- Марат Марков: И что должен сделать боец, чтобы вы считали, что он прошел это испытание?

- Дмитрий Балаба: Я понимаю, о чем вы говорите. Естественно, он не может выиграть, потому что двухдневные испытания достаточно изнурительные. Первый день он сдает полностью все нормативы по физической подготовке. Второй день у него марш-бросок, стрельба. И окончание его – спарринги с тремя партнерами, которые меняются по очереди. Необходимо удержаться, необходимо проявить волю к победе.

- Марат Марков: Решение вы принимаете коллегиально?

- Дмитрий Балаба: Решение принимается коллегиально, но окончательное решение по приему человека на службу принимает коллектив, взвод, в который приходит боец. Человек должен прийти и только те сотрудники, те браться по оружию, с кем он будет выполнять задачу, должны уже положиться на него как на себя, он должен стать членом этого коллектива. Ведь командная работа очень сильна в подразделении. И здесь реально от того, насколько ты доверяешь своему коллеге, своему рядом стоящему брату по духу, по крови, от этого иногда зависит и жизнь человека.

- Марат Марков: То есть если даже человек офигенный боец, грубо говоря…

- Дмитрий Балаба: Были такие факты, когда у нас офигенные бойцы не попадали в подразделение из-за того, что, кроме того, что он офигенный боец, у него очень офигенное эго. И он считает себя звездой первой величины, он не может работать в команде.

- Марат Марков: Ветеранская организация, она есть у подразделения?

- Дмитрий Балаба: Конечно.

- Марат Марков: А как они повели себя год назад?

- Дмитрий Балаба: Наши ветераны нас полностью поддержали. Это действительно те сотрудники, которые сегодня поддерживают нас, они были на первом провластном митинге, они вышли в поддержку Главы государства. И эти люди, действительно, поддержали бойцов. Я горжусь. Рано или поздно у нас у всех один путь, все мы станем рано или поздно ветеранами. Помните, те флэшмобы, которые были запущены в свое время по выбрасыванию элементов формы, одежды, еще чего-то.

- Марат Марков: Только не помню там черного берета.

- Дмитрий Балаба: Никогда. Вот этой картинки не было и, я надеюсь, не будет никогда.

- Марат Марков: Но, насколько я знаю, у вас же и девушки служат в подразделении.

- Дмитрий Балаба: Да, есть отдельный женский взвод. Это наша гордость, это наши спортсменки. Как правило, они все, все наши девушки, это достаточно высокие, титулованные спортсменки в Республике Беларусь.

- Марат Марков: Именно по единоборствам?

- Дмитрий Балаба: Единоборства, гребля, мастера спорта международного класса у нас служат. Есть действующие спортсменки. Есть чем гордиться.

- Марат Марков: Многие ведь помнят страшилку про «Кристину из ОМОНа», которая «избивала до полусмерти». Можете сегодня рассказать, что было на самом деле?

- Дмитрий Балаба: На самом деле, наверное, в каждом подразделении была такая «Кристина», потому что, наверное, нашим оппонентам нужно было нарисовать ту негативную картинку, в том числе и отношение негативное к женщине к женщине, к женщине в погонах, к женщине в форме. А ведь женщина в форме, которая выполняет боевые задачи, им же, наверное, было еще тяжелее, тяжелее психологически, тяжелее морально. Да, боец подразделения отвечает за свою семью. А девушка – слабый пол. Она отвечает за себя, она очень боится за своих детей, она очень боится за свою семью. Ей, конечно же, тяжелее выполнять эти служебные обязанности. Вместе с тем скажу, что ни одна наша сотрудница не ушла на больничный, ни одна не оставила в те тяжелые времена подразделение. Все они достойно выполнили свою задачу. Молодцы. Я горжусь ими.

- Марат Марков: Мы прожили очень непростой год. И журналистов, и силовиков оппоненты власти пытались максимально дискредитировать, максимально заставить стыдиться своей профессии и уйти. Вас – с улиц уйти, нас – выйти с этого здания и выключить эфир. Вас называли фашистами, нас – продавцами совести. И при этом мы работали плечом к плечу. Я знаю, почему выстояли мы. А что помогло не сломаться вам в этой ситуации и вашим ребятам?

- Дмитрий Балаба: Я думаю, что ничего вы для себя не услышите в моем ответе. Ведь это гордость за свою профессию, это правильное понимание слов присяги. Правильное понимание своих слов о Родине. Люди реально служат за Родину. Они выполняли эти задачи под руководством сильного лидера, нашего Президента Республики Беларусь. Я скажу так: это действительно тот человек, который был с нами в боевых порядках, выполнял эти задачи и, действительно, его пример очень серьезно вдохновлял личный состав. У нас очень мощное и серьезное руководство Министерства внутренних дел. Мы все были абсолютно уверены, были уверены в предыдущем министре внутренних дел, более чем уверены на сегодняшний день в Иване Владимировиче Кубракове. Это человек, который жил и дышал подразделением ОМОН, он постоянно посещает нас. Он постоянно видит нужды, чаяния личного состава. Такие мощные лидеры как Александр Петрович Барсуков – человек, который проходил службу в свое время в ОМОН и ушел в ранге командира роты. Пример для личного состава. Действительно, пример, человек уникальный. В свое время на прямой перекладине Александр Петрович Барсуков подтягивался 100 раз. Сейчас он добавил немножно массы, но его плечи, ОМОНовская стать, его закалка, которая была получена в те времена – это дорогого стоит. Те лидеры, которые сегодня есть у нас, начальник главного управления генерал милиции Михаил Вячеславович Гриб. Для него ОМОН – это не новинка, он был начальником милиции общественной безопасности Минска, затем возглавил УВД Витебска. Игорь Леонидович Подвойский – человек, который постоянно находился с нами в боевых порядках, рядом со мной, рядом с бойцами выполнял задачи 9 [августа] и все последующие числа. Сам по себе я вижу, что наши отцы-командиры – это действительно командиры в полном и самом глубоком смысле этого слова.

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