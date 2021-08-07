Кинофестиваль «Лiстапад» возвращается с новыми организаторами

Источник материала: ОНТ

Международный фестиваль «Лiстапад» возвращается после вынужденного перерыва. У легендарного форума сменилась команда, теперь его будет проводить Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Серьезных изменений в формате не будет, говорят новые организаторы. Во главе угла, как и прежде, художественный уровень кино. Но будут и новшества, которые зритель обязательно заметит. И, как всегда, услышит новые имена и увидит творческие решения. У фестиваля должно открыться второе дыхание, считают в Минкульте.

Юрий Игруша, ведущий специалист продюсерского центра киностудии «Беларусьфильм»: «Такое решение принято министерством культуры. Мы уважаем предыдущую команду. Но такое решение существует. Естественно мы будем этим заниматься. Фестиваль проходит 27-й раз. У него богатая история. Ну и видно пришло время какое-то оживление сделать в этом направлении».

Валентина Степанова, экс-директор Международного кинофестиваля «Лiстапад»: «У каждого директора своя концепция и я уважаю концепцию, которую выберет новый директор. Он достойный человек профессиональный, я думаю, что он справится с этой задачей, обязательно справится, я в этом не сомневаюсь».

«Лістапад» – самое статусное событие в Беларуси в сфере кино. Каждый ноябрь он собирает в Минске лучшие картины из разных уголков планеты. Сотни гостей и тысячи зрителей снова ждем в Беларуси этой осенью.

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