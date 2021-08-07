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Кинофестиваль «Лiстапад» возвращается с новыми организаторами
Источник материала: ОНТ
Международный фестиваль «Лiстапад» возвращается после вынужденного перерыва. У легендарного форума сменилась команда, теперь его будет проводить Национальная киностудия «Беларусьфильм».
Серьезных изменений в формате не будет, говорят новые организаторы. Во главе угла, как и прежде, художественный уровень кино. Но будут и новшества, которые зритель обязательно заметит. И, как всегда, услышит новые имена и увидит творческие решения. У фестиваля должно открыться второе дыхание, считают в Минкульте.
«Лістапад» – самое статусное событие в Беларуси в сфере кино. Каждый ноябрь он собирает в Минске лучшие картины из разных уголков планеты. Сотни гостей и тысячи зрителей снова ждем в Беларуси этой осенью.
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Международный фестиваль «Лiстапад» возвращается после вынужденного перерыва. У легендарного форума сменилась команда, теперь его будет проводить Национальная...
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