Эссе адвоката, исключенного из коллегии: «Внимание привлек комод с иконами, флагом России и статуэткой с надписью КГБ»

Источник материала: Салiдарнасць

Защитник Виктора Бабарико в подробностях пишет, как накануне рассматривалась его жалоба на постановление дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов.





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Жалоба рассматривалась дисциплинарной комиссией Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

– Этот «независимый орган адвокатуры», частично состоящий из заведующих юридическими консультациями, согласованных Минюстом, заседает в здании Минюста в кабинете согласованного Минюстом председателя БРКА, являющегося одновременно членом Совета Республики, – пишет Дмитрий Лаевский, который был исключен из МГКА вскоре после вынесения судом сурового приговора Виктору Бабарико . – Кабинет шикарен (БРКА существует за счет взносов, которые каждый адвокат обязан ежемесячно перечислять).

Мое внимание привлек комод слева от входа, на котором среди прочего я заметил церковные иконы, государственный флаг России, а еще хрустальную статуэтку, на которой было написано «Комитет государственной безопасности».

Последний артефакт убедительно развеял остатки надежды на то, что в этом кабинете можно добиться отмены исключения из адвокатуры за оспаривание обвинения по делу, поступившему в суд из КГБ.

Еще в кабинете имеется аквариум с рыбками. Рыба не разговаривает, а еще она ограничена аквариумными стенками, через которые видит мир вокруг, но общаться с ним нельзя. Очень символично для адвокатуры. Ведь это концепт, к которому в адвокатуре все идет – «будьте безмолвны, происходящее вас не касается».

Огласили материалы дисциплинарного производства и мне дали слово. Я решил разбавить скучность происходящего. И предложил председателю дисциплинарной комиссии БРКА Ткаченок Татьяне Александровне взять самоотвод.

Потому что в пылу идеологической работы она увлеклась и 13 июля, еще до получения моей жалобы, опубликовала на сайте БРКА сообщение, в котором считает правильными все решения дисциплинарных комиссий об исключении адвокатов из коллегий в 2021 году. Тем самым был предрешен результат рассмотрения моей жалобы. Так что основания ожидать беспристрастности и объективности отпали ещё до начала рассмотрения.

Самоотвода председателя комиссии не последовало. Ну а дальше вы и сами уже знаете. Нормы закона и Уголовно-процессуального кодекса, прямо наделяющие меня как защитника обязанностью подвергнуть сомнению все, что направлено против моего подзащитного, включая позиции других обвиняемых, могли бы сработать там, где руководствуются правом. То есть не здесь.

Поэтому моя абсолютно правомерная позиция о том, что обвиняемые сотрудники банка по делу Виктора Бабарико невиновны и подлежат оправданию, на чистом глазу использована в качестве повода лишить меня статуса адвоката и права практиковать, и вчера это закреплено гражданами из дисциплинарной комиссии БРКА.

Правовой дефолт затрагивает всё, органы адвокатуры не стали исключением.

Я запросил их постановление и с нетерпением жду его, чтобы продолжить обжаловать. Ведь если адвокатов лишают статуса за защиту человека, то разве можно говорить, что чьё-либо право на защиту действительно обеспечено?