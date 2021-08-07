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Литва заплатит по 300 евро нелегалам, добровольно покинувшим страну

07.08.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Литвы готовы выплатить своеобразные «откупные» нелегальным мигрантам, которые находятся на территории этого балтийского государства.

Литва заплатит по 300 евро нелегалам, добровольно покинувшим страну
Фото носит иллюстративный характер

Как отметила в эфире телерадиокомпании LRT руководитель департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, Вильнюс готов выложить по 300 евро каждому иностранцу, которые согласятся добровольно покинуть страну, пишет DW.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

Авиакомпания Iraqi Airways на ближайшую неделю отменила все рейсы в белорусскую столицу, однако 6 августа рейс был выполнен. По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

 

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Теги: Минск
 
 
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Власти Литвы готовы выплатить своеобразные «откупные» нелегальным мигрантам, которые находятся на территории этого балтийского государства.
 
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