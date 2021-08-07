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Литва заплатит по 300 евро нелегалам, добровольно покинувшим страну
Источник материала: Навiны
Власти Литвы готовы выплатить своеобразные «откупные» нелегальным мигрантам, которые находятся на территории этого балтийского государства.
Как отметила в эфире телерадиокомпании LRT руководитель департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, Вильнюс готов выложить по 300 евро каждому иностранцу, которые согласятся добровольно покинуть страну, пишет
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС)
Авиакомпания Iraqi Airways на ближайшую неделю
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Власти Литвы готовы выплатить своеобразные «откупные» нелегальным мигрантам, которые находятся на территории этого балтийского государства.
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