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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским автобусом под Барановичами

07.08.2021 16:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса под Барановичами, в котором пострадали 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В отношении водителя IVECO возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. С ним проводятся следственные действия", - рассказали в СК.

Сегодня утром под Барановичами 21-летний водитель IVECO при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 57-летнего мужчины. После ДТП шесть пассажиров автобуса были направлены в Барановичскую городскую больницу, из них трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 17-летний подросток.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром под Барановичами 21-летний водитель IVECO при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с...
 
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