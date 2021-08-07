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Бразильцы обыграли в финале испанцев и стали чемпионами Олимпиады

07.08.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершился мужской футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио.

Бразильцы обыграли в финале испанцев и стали чемпионами Олимпиады

В поединке за золото сошлись бразильцы и испанцы. Основное время завершилось в ничью — 1:1. В дополнительное время больше повезло южноамериканцам, которые смогли отличиться. Итог — 2:1. Бразилия — олимпийский чемпион.  

 

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Завершился мужской футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио.
 
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