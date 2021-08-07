Бразильцы обыграли в финале испанцев и стали чемпионами Олимпиады

Завершился мужской футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио.





В поединке за золото сошлись бразильцы и испанцы. Основное время завершилось в ничью — 1:1. В дополнительное время больше повезло южноамериканцам, которые смогли отличиться. Итог — 2:1. Бразилия — олимпийский чемпион.