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На воскресенье объявлено штормовое предупрежден
Источник материала: Навiны
В воскресенье территорию страны будет штормить, отмечает Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, днем 8 августа в северо-западной части Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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В воскресенье территорию страны будет штормить, отмечает Белгидромет.
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