Литва допускает перекрытие транзита белорусских калийных удобрений. Чем это грозит экономикам двух стран

пишет Zerkalo.io, как остановка экспорта может ударить по экономикам обеих стран, на каком уровне сейчас в целом товарооборот между Беларусью и Литвой. В июле к тому же добавился кризис с нелегальной миграцией. Недавно Литва предупредила: если поток мигрантов не прекратится, то Беларусь ждут новые санкции, а экспорт белорусских удобрений через соседнюю страну может быть полностью прекращен. Рассказываем,Zerkalo.io, как остановка экспорта может ударить по экономикам обеих стран, на каком уровне сейчас в целом товарооборот между Беларусью и Литвой.





Какая ситуация с экспортом удобрений через Литву и как остановка может повлиять на экономики стран





На фоне миграционного кризиса глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен. Этому предшествовало заявление Вильнюса, что Беларусь ждут новые санкции, если поток нелегальных мигрантов не прекратится.





Сейчас экспорт белорусских удобрений через Литву продолжается, несмотря на введенные ЕС секторальные санкции. Поясним, почему он не останавливался и чем грозит экономикам двух стран, если это произойдет.





Дело в том, что секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси затронули калийную отрасль с оговорками. Под санкции не попал хлористый калий с содержанием K2O 60% — одно из основных удобрение, которое поставляет «Беларуськалий».





Еще один момент, что на заключенные ранее договоры по поставкам удобрений запрет не распространяется. А у Литовских железных дорог заключен с «Беларуськалием» долгосрочный контракт до конца 2023 года. Но тут есть нюанс: если в логистической цепочке у кого-то из участников контракт на поставки истекает, а продукция попала под санкции, то в таком случае ее транзит через Литву по железной дороге теряет смысл, несмотря на долгосрочный контракт.





Литовские железные дороги заявляли ранее, что из-за уже введенных санкций могут потерять около 18−19 миллионов евро доходов в год: из них по калийным удобрениям — около 14 миллионов евро (при падении перевозок на 20%), остальное — по нефтепродуктам (при сокращении перевозок на на 0,5 миллиона тонн, снижение в % не назывался). При таких потерях может потребоваться помощь государства на сумму около 10 миллионов евро для поддержания инфраструктуры, заявляли Литовские железные дороги.





Получается, что если Вильнюс в теории полностью остановит транзит калийных белорусских калийных удобрений, то потери железной дороги могут составить, по грубым подсчетам, около 70 миллионов евро в год.





Министерство коммуникаций и транспорта Литвы прогнозировало ранее, что при сокращении транзита белорусских калийных удобрений на 20% (или 2,5 миллиона тонн) Клайпедский порт недополучит 3 миллиона евро, а портовые компании лишатся до 11 миллионов евро доходов. Соответственно, при полной остановке транспортировки потери, по весьма грубым подсчетам, могут оказаться в 5 раз выше.





При этом для Беларуси полная остановка транзита калийных удобрений через Литву также грозит финансовыми потерями. В таком случае возникает вопрос, по какому альтернативному маршруту и по какому тарифу возможно будет перенаправить грузы. Скорее всего, это могут быть поставки через российские порты с привлечением инстраструктуры РосЖД, как и в случае с нефтепродуктами. Напомним, в начале этого года Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах за три ближайших года. Чтобы обеспечить конкурентные условия по тарифам с балтийскими странами, российские трейдеры и перевозчики сделали существенные скидки в обмен на гарантированные объемы. Тогда говорилось о том, что через российские порты готовы также доставлять калийные удобрения, лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса, однако возник вопрос с мощностями российских портов.





Как пишет Деловой Петербург", Российские железные дороги предоставили Беларуси скидку в 50%, чтобы нивелировать разницу затрат на транспортировку в сравнении с балтийскими портами. Но в ситуации с введенными санкциями и разногласиями с балтийскими странами РосЖД могут пересмотреть условия сотрудничества. Издание прогнозирует, что убрать скидку могут с 2022 года. В таком случае тарифы на транспортировку грузов через российские порты могут стать выше, чем через тот же порт в Клайпеде. А это финансовые потери для Беларуси.





Какая ситуация с товарооборотом между странами





Последние два года товарооборот между Беларусью и Литвой снижается. Если в 2018-м он составил 1 миллиард 512,9 миллиона рублей, то в прошлом — на 135,5 миллиона рублей меньше. Для сравнения: товарооборот со всеми странами ЕС в 2020-м был на уровне 11,9 миллиардов долларов.





Тем не менее в 2020 году Литва заняла 6 место по объему товарооборота и 4 место — по объему экспорта среди стран, с которыми Беларусь осуществляет внешнеторговые операции. Взаимный товарооборот составил 1 миллиард 377,4 миллиона долларов. При этом Литва — одна из стран, в отношении с которыми экспорт превышает импорт. В прошлом году разбежка была в 3 раза в сторону экспорта.





Беларусь поставляет в Литву лесоматериалы, медь и медные сплавы, минеральные удобрения, нефтепродукты, рапсовое масло, замороженную плодоовощную продукцию.





Из Литвы импортировали в Беларусь сырую нефть, отходы и лом черных металлов, сэконд, столы для электроаппаратуры, запчасти для автомобилей и тракторов.





По оценкам литовского издания LRT, в Беларуси работает 575 компаний с литовским капиталом. Здесь также расположены филиалы известных литовских компаний, таких как Audimas, Kauno grūdai, Vakarų medienos grupė, SBA и Eugesta. Литовская группа компаний VMG, которая занимается деревообрабатывающей промышленностью, инвестировала в предприятия в Могилеве, Витебске и Борисове.



