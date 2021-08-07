ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я до сих пор не верю». Алина Горносько рассказала, что чувствует после завоевания бронзы на ОИ

07.08.2021 17:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье. Белоруска выступала в последнем запуске вместе с главными конкурентками. Они дрогнули, а наша грация – нет.

Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой

«Я до сих пор не верю». Алина Горносько рассказала, что чувствует после завоевания бронзы на ОИ

Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину.

«Я до сих пор не верю». Алина Горносько рассказала, что чувствует после завоевания бронзы на ОИ

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр:
Я выходила на четвертый вид, не зная никаких результатов. Я просто хотела сделать красивое упражнение, красиво закончить Олимпийские игры, подвести итог этого пятилетия. И вот она, медаль в копилке сборной команды Беларуси. Я до сих пор не верю, и во мне, я думаю, ничего не изменится. Мы продолжаем работать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье....
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Кухарев: надо работать с населением в области строительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by