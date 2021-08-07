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Владимир Кухарев: надо работать с населением в области строительства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мингорисполкоме осваивают новые форматы обратной связи. Единая круглосуточная диспетчерская служба «115» помогает аккумулировать волнующие вопросы. Для этих целей создали специального чат-бота.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Сенаторы намерены провести в Минске еще один единый день приема граждан в сентябре.
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в...
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