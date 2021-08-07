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80 лет истории. Юбилей отмечает 86-я Волковысская Краснознаменная бригада связи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От простейших телефонов до современной цифровой техники. 80-летний юбилей образования отметила 86-я Волковысская Краснознаменная бригада связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она является наследницей героических боевых традиций прославленного 109-го полка связи, который был сформирован в начале Великой Отечественной. В пятницу, 6 августа, по случаю знаковой даты на территории войсковой части прошли торжественные мероприятия. Руководство Генштаба поздравило личный состав и ветеранов.
Михаил Верхогляд, военнослужащий 86-й бригады связи:
Наталья Яночкина, военнослужащая 86-й бригады связи:
Олег Мищенко, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
86-я бригада связи обеспечивает устойчивой и бесперебойной связью органы военного управления, тем самым вносит значительный вклад в укрепление военной безопасности государства.
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Новости Беларуси. От простейших телефонов до современной цифровой техники. 80-летний юбилей образования отметила 86-я Волковысская Краснознаменная бригада связи,...
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