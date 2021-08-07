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«Будем зажигать и удивлять». Кто приехал на TourFest-2021 и какие квесты ждут участников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фестиваль TourFest-2021 проходит под Логойском. Форум объединил работающую молодежь из разных уголков Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пятницу, 6 августа, команды представили творческие визитки в разных сценических жанрах. Первый день посвятили стилю 90-х.
А сегодня участники померятся силами в спортивных состязаниях и кулинарном мастерстве. Каждая команда в полевых условиях приготовит традиционное блюдо одной из стран, которые участвуют в Олимпийских играх в Токио.
А вот как много знают о своей стране и спорте высших достижений участники форума, покажет интеллектуальный квест.
Кира Кручковская, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома:
Владимир Савостеенко, врач-хирург Березинской центральной районной больницы:
Итоги будут подведены в воскресенье, 8 августа. Главной наградой, по словам организаторов, станут дружба и впечатления.
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Новости Беларуси. Фестиваль TourFest-2021 проходит под Логойском. Форум объединил работающую молодежь из разных уголков Минской области, сообщили в программе Новости «24...
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