ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чего они боятся?

07.08.2021 18:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Чего они боятся?
Фото: АР
Политолог Валерий Карбадевич рассуждает о странном поведении властей накануне годовщины украденных белорусов президентских выборов.

Накануне годовщины протестов по всей Беларуси проходят задержания и превентивные беседы. Власти опасаются нового взрыва общественной активности, хотя вроде бы предпосылок для этого нет, все зачищено и парализовано.

Однако они боятся. Почему?


Во-первых, нет обратной связи власти с обществом. Все подобные механизмы давно ликвидированы. В результате власти не знают, что происходит в обществе.

А у страха глаза велики.



Во-вторых, особенность белорусского протеста в том, что он был спонтанно самоорганизован. Если протест организован какими-то структурами (как в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), то, устранив их, можно нейтрализовать протест. А если преобладает самоорганизация, неизвестно, с кем воевать.

Поэтому Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что он все задушил.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что он все задушил.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я до сих пор не верю». Алина Горносько рассказала, что чувствует после завоевания бронзы на ОИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by