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Фото: АР

рассуждает

Однако они боятся. Почему?

А у страха глаза велики.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чего они боятся? Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что он все задушил.

Накануне годовщины протестов по всей Беларуси проходят задержания и превентивные беседы. Власти опасаются нового взрыва общественной активности, хотя вроде бы предпосылок для этого нет, все зачищено и парализовано.Во-первых, нет обратной связи власти с обществом. Все подобные механизмы давно ликвидированы. В результате власти не знают, что происходит в обществе.Во-вторых, особенность белорусского протеста в том, что он был спонтанно самоорганизован. Если протест организован какими-то структурами (как в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), то, устранив их, можно нейтрализовать протест. А если преобладает самоорганизация, неизвестно, с кем воевать.Поэтому Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что он все задушил.