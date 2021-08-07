|
Чего они боятся?
Источник материала: UDF
Фото: АР
Накануне годовщины протестов по всей Беларуси проходят задержания и превентивные беседы. Власти опасаются нового взрыва общественной активности, хотя вроде бы предпосылок для этого нет, все зачищено и парализовано.
Однако они боятся. Почему?
Во-первых, нет обратной связи власти с обществом. Все подобные механизмы давно ликвидированы. В результате власти не знают, что происходит в обществе.
А у страха глаза велики.
Во-вторых, особенность белорусского протеста в том, что он был спонтанно самоорганизован. Если протест организован какими-то структурами (как в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), то, устранив их, можно нейтрализовать протест. А если преобладает самоорганизация, неизвестно, с кем воевать.
Поэтому Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что он все задушил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что он все задушил.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)