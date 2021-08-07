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Против водителя IVECO, который совершил аварию под Барановичами, открыто уголовное дело

07.08.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении водителя IVECO, который столкнулся под Барановичами с пассажирским автобусом, возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Против водителя IVECO, который совершил аварию под Барановичами, открыто уголовное дело

Как сообщает Следственный комитет, он задержан, проводятся следственные действия.

Авария произошла утром 7 августа на перекрестке автодороги Р-2 и объездной дороги Барановичей.

В ДТП пострадало 11 человек. По сообщению Минздрава, шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу. Трое из них, в том числе 17-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека получили медицинскую помощь амбулаторно.

 

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В отношении водителя IVECO, который столкнулся под Барановичами с пассажирским автобусом, возбуждено дело по ч. 2 ст.
 
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