Против водителя IVECO, который совершил аварию под Барановичами, открыто уголовное дело

В отношении водителя IVECO, который столкнулся под Барановичами с пассажирским автобусом, возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).





Как сообщает Следственный комитет, он задержан, проводятся следственные действия.

Авария произошла утром 7 августа на перекрестке автодороги Р-2 и объездной дороги Барановичей.

В ДТП пострадало 11 человек. По сообщению Минздрава, шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу. Трое из них, в том числе 17-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии . Еще три человека получили медицинскую помощь амбулаторно.