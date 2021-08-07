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Против водителя IVECO, который совершил аварию под Барановичами, открыто уголовное дело
Источник материала: Навiны
В отношении водителя IVECO, который столкнулся под Барановичами с пассажирским автобусом, возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
Как сообщает Следственный комитет, он задержан, проводятся следственные действия.
В ДТП пострадало 11 человек. По сообщению Минздрава, шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу. Трое из них, в том числе 17-летний подросток,
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В отношении водителя IVECO, который столкнулся под Барановичами с пассажирским автобусом, возбуждено дело по ч. 2 ст.
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