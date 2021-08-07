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«Человек хотел не этого». Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан

07.08.2021 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Человек хотел не этого». Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан

6 августа сенаторы во всех районах Минска провели единый день приема граждан. Это новый формат, который позволяет оценить эффективность работы местной вертикали власти. Подобные своего рода мониторинги Совет Республики уже провел в Минском районе и Витебской области. И вот теперь столица.

«Человек хотел не этого». Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан

В ходе приема к сенаторам поступило более 300 обращений как от минчан, так и от жителей других регионов. Основные вопросы – жилищное строительство, трудовые отношения, улучшение работы транспорта, благоустройство территорий. Причем треть обращений оперативно решили в тот же день, подчеркнула спикер верхней палаты Наталья Кочанова. Конечно, есть те, кто сразу с проблемой идет в вышестоящие инстанции. Но есть случаи повторных обращений и отписок.

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«Человек хотел не этого». Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы хотели бы, чтобы обратная связь была более быстрой. Еще один вопрос – качество рассмотрения обращений граждан. Нельзя равнодушно относиться к этому вопросу. Иногда видим формальные отписки. Когда написали все действующие законопроекты, выписки из этих законопроектов по этому вопросу, и отправили заявителю. Зачем? Человек хотел не этого, он хотел, чтобы его услышали. А для этого надо выезжать на места, встречаться с людьми, надо видеть и слышать их. Об этом говорил неоднократно Президент нашей страны, когда встречается с вертикалью власти, когда встречался с депутатским корпусом – надо уметь слушать и слышать людей. Это очень важно.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в...
 
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