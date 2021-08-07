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«Человек хотел не этого». Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 августа сенаторы во всех районах Минска провели единый день приема граждан. Это новый формат, который позволяет оценить эффективность работы местной вертикали власти. Подобные своего рода мониторинги Совет Республики уже провел в Минском районе и Витебской области. И вот теперь столица.
В ходе приема к сенаторам поступило более 300 обращений как от минчан, так и от жителей других регионов. Основные вопросы – жилищное строительство, трудовые отношения, улучшение работы транспорта, благоустройство территорий. Причем треть обращений оперативно решили в тот же день, подчеркнула спикер верхней палаты Наталья Кочанова. Конечно, есть те, кто сразу с проблемой идет в вышестоящие инстанции. Но есть случаи повторных обращений и отписок.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в...
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