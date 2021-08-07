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Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила и Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье. Белоруска выступала в последнем запуске вместе с главными конкурентками.
Они дрогнули, а наша грация нет. Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину. Поздравление с завоеванием бронзовой медали Алине Горносько направил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила и Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье....
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