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Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой

07.08.2021 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила и Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье. Белоруска выступала в последнем запуске вместе с главными конкурентками.

Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой

Они дрогнули, а наша грация нет. Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину. Поздравление с завоеванием бронзовой медали Алине Горносько направил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В противостоянии с лидерами мировой художественной гимнастки ты проявила высочайший уровень мастерства, стойкость и волю к победе. Доказала, что только сильным и целеустремленным улыбается удача. Бронзовая медаль в личном многоборье – это знак качества отечественной гимнастической школы.

Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой

С олимпийской бронзой Алину Горносько также поздравил президент НОК, подчеркнув старания спортсменки на пути к своему успеху.

 
 
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Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила и Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье....
 
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