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В Гродно автомобилист с четырехмесячным стажем насмерть сбил мужчину
Источник материала: Партизан
Ночью 7 августа в Гродно молодой автомобилист насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину.
Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Автомобиль «Ауди» под управлением 20-летнего водителя совершил ночью наезд на переходившего в установленном месте дорогу 42-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Выяснилось,
Он сообщил, что не видел пешехода, в этот момент в городе шел дождь.
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Ночью 7 августа в Гродно молодой автомобилист насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину.
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