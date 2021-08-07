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В Гродно автомобилист с четырехмесячным стажем насмерть сбил мужчину

07.08.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью 7 августа в Гродно молодой автомобилист насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину.



Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Автомобиль «Ауди» под управлением 20-летнего водителя совершил ночью наезд на переходившего в установленном месте дорогу 42-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Выяснилось, пишет newsbel.by, что стаж вождения автомобилиста — всего 4 месяца. 

Он сообщил, что не видел пешехода, в этот момент в городе шел дождь.
 
Теги: Гродно
 
 
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Ночью 7 августа в Гродно молодой автомобилист насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину.
 
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