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Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определённого времени, потому что Тихановская многое недоговаривает
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Для максимального эффекта кураторам нужна была сакральная жертва. Лучше всего для этой роли подходила Светлана Тихановская. И она это понимала.
Иван Тертель:
Ей вместе с друзьями, которые специально были привезены на литовскую границу из Витебска, помогли переправиться в Литву. С собой Света попросила еще денег на жизнь. По решению Президента ей было выделено 15 тысяч долларов.
Иван Тертель:
Но она приняла решение выехать. Да, было определено, что это Литва. Да, она попросила оказать содействие в выезде и в обустройстве дальнейшей жизни там, попросила помощи нашего посольства в Литве, чтобы обеспечили, чтобы она могла спокойно там жить, заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию. Но, прибыв туда (мы знаем на 100 % точно с именами, фамилиями – с ней была проведена работа спецслужбами, и не только спецслужбами Литвы), в конечном итоге ее поведение резко поменялось.
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Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определённого времени, потому что Тихановская многое недоговаривает
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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