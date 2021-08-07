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Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определённого времени, потому что Тихановская многое недоговаривает

07.08.2021 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определённого времени, потому что Тихановская многое недоговаривает

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Такая возможность – принесения ее в так называемую сакральную жертву с последующим обвинением властей – была.

Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определённого времени, потому что Тихановская многое недоговаривает

Для максимального эффекта кураторам нужна была сакральная жертва. Лучше всего для этой роли подходила Светлана Тихановская. И она это понимала.

Иван Тертель:
В окружении ее были разные люди, связанные в том числе со спецслужбами иностранных государств. В связи с этим такая информация была доведена и ей, она приняла решение – самостоятельно, без всякого давления – покинуть территорию Республики Беларусь, уйти просто.

Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определённого времени, потому что Тихановская многое недоговаривает

Ей вместе с друзьями, которые специально были привезены на литовскую границу из Витебска, помогли переправиться в Литву. С собой Света попросила еще денег на жизнь. По решению Президента ей было выделено 15 тысяч долларов.

Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определённого времени, потому что Тихановская многое недоговаривает

Иван Тертель:
Ее можно понять. Если посмотреть события в роликах, которые имеются в общем доступе, а есть то, что еще я не буду, наверное, открывать, это всегда будет нашим козырем для определенного времени. Время, наверное, придет когда-нибудь открыть, потому что Тихановская сама, если ей задают эти вопросы, многое недоговаривает. Это даже видно, что она недоговаривает. Давайте, пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость.

Но она приняла решение выехать. Да, было определено, что это Литва. Да, она попросила оказать содействие в выезде и в обустройстве дальнейшей жизни там, попросила помощи нашего посольства в Литве, чтобы обеспечили, чтобы она могла спокойно там жить, заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию. Но, прибыв туда (мы знаем на 100 % точно с именами, фамилиями – с ней была проведена работа спецслужбами, и не только спецслужбами Литвы), в конечном итоге ее поведение резко поменялось.

Головченко: необходимо было донести до людей, кто стоит за всеми процессами, как пытаются их использовать. Подробнее здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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