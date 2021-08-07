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«Люди, делая для себя выбор, шли». Политолог о том, кто был на митинге в поддержку Лукашенко 16 августа
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Утро 16 августа. Возле Дома правительства собираются люди.
Ольга Боярович, общественный деятель:
Тысячи, тысячи и десятки тысяч людей со всех регионов страны. Море государственных флагов. Никто не знает, выступит ли Президент.
Алла Веруш, политолог:
К людям выходит Александр Григорьевич Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Этот «ланцуг» – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы!
Ольга Боярович:
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«Люди, делая для себя выбор, шли». Политолог о том, кто был на митинге в поддержку Лукашенко 16 августа
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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