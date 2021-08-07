ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство

07.08.2021 18:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство

Три дня боестолкновений закончились. На улицах – толпы, повсюду – БЧБ. В Гродно вывешивают польские флаги. Кураторы мятежа предвкушают победу. В Польше уже пишут фейковое обращение к президенту Дуде – якобы от представителей белорусского народа с просьбой о защите.

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство

Из письма Михаила Дворчика к Матеушу Моравецкому:
Сейчас он пишет обращение к Дуде – солидарность для профсоюзных активистов. Если дашь добро, то они подготовят комплексный план и в начале неделе начнут.

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство

Поздно вечером 15 августа появляются сообщения о том, что в Минске пройдет митинг сторонников Президента Лукашенко.

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство

Алексей Дзермант, политолог:
Нужно было показать, обличить пропаганду этих «невероятных», утверждавших, что их большинство. Конечно, нужно было вывести сторонников, которых была масса, но которые немножко даже опешили от этой агрессии, от того удара, который случился на наше общество. Мои впечатления – что когда ты провозглашаешь, что мы собираемся, люди за мир, за государство спокойное, да, они ждали как глотка воздуха. И с удовольствием, с воодушевлением эти люди пошли.

«Люди, делая для себя выбор, шли». Политолог о том, кто был на митинге в поддержку Лукашенко 16 августа. Читайте здесь.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чего они боятся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by