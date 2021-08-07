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Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Три дня боестолкновений закончились. На улицах – толпы, повсюду – БЧБ. В Гродно вывешивают польские флаги. Кураторы мятежа предвкушают победу. В Польше уже пишут фейковое обращение к президенту Дуде – якобы от представителей белорусского народа с просьбой о защите.
Из письма Михаила Дворчика к Матеушу Моравецкому:
Поздно вечером 15 августа появляются сообщения о том, что в Минске пройдет митинг сторонников Президента Лукашенко.
Алексей Дзермант, политолог:
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Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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