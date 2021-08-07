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Дани Алвес укрепил статус самого титулованного футболиста в истории
Источник материала: UDF
Дани Алвес
Последний титул защитник завоевал на Олимпиаде в Токио. Там, напомним, в финальном матче за золото футбольного турнира бразильцы обыграли Испанию с результатом 2:1. Автором победного гола стал Малком, который представляет питерский «Зенит».
На клубном уровне Дани Алвес выступает за бразильский «Сан-Паулу». Действующий контракт опытного футболиста рассчитан до конца декабря 2022 года.
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На клубном уровне Дани Алвес выступает за бразильский «Сан-Паулу»
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