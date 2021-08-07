﻿ Дани Алвес укрепил статус самого титулованного футболиста в истории. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дани Алвес укрепил статус самого титулованного футболиста в истории

07.08.2021 18:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Дани Алвес укрепил статус самого титулованного футболиста в истории
Дани Алвес
38-летний защитник Дани Алвес укрепил статус наиболее титулованного игрока в истории футбола. Теперь Алвес может похвастаться 43 завоёванными титулами, сообщает ESPN.

Последний титул защитник завоевал на Олимпиаде в Токио. Там, напомним, в финальном матче за золото футбольного турнира бразильцы обыграли Испанию с результатом 2:1. Автором победного гола стал Малком, который представляет питерский «Зенит».

На клубном уровне Дани Алвес выступает за бразильский «Сан-Паулу». Действующий контракт опытного футболиста рассчитан до конца декабря 2022 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На клубном уровне Дани Алвес выступает за бразильский «Сан-Паулу»
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: когда приманку, что у них якобы победа, у людей забирают, они начинают приходить в себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by