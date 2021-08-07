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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кому из знаков Зодиака повезет на неделе с 9 по 15 августа На неделе представителей этого знака ждет немало интересных дел.

На неделе представителей этого знака ждет немало интересных дел. В нескольких случаях, правда, они не удержатся и засунут нос в чужие жизни, но сделают это так дипломатично, что окружающие не будут против. У Близнецов будет как никогда много смелых идей, но в этот раз у них получится дождаться подходящего момента, чтобы их реализовать. Астрологи рекомендуют руководствоваться интуицией и меньше прислушиваться к советам знакомых, так как в ближайшее время они будут скорее не очень хорошими.Время для представителей знака самое что ни на есть благоприятное. Сначала Львам удастся грамотно оценить ситуацию и определить планы на будущее, а затем они смогут успешно воплотить все задуманное в жизнь.Неделя также будет очень хороша с точки зрения личных отношений. Если представителям знака потребуется поддержка близких, они ее получат как по мановению волшебной палочки, да и любимый человек проявит тактичность и деликатность.У представителей знака появится возможность внести в свою жизнь что-то неожиданное и оригинальное, а также добиться перемен к лучшему. Главное — это вовремя отбросить сомнения и сосредоточиться на ведущей цели.В ближайшую неделю Водолеям хорошо мечтать, размышлять о возможном развитии дел, однако не рекомендуется возвращаться к прошлому. Астрологи советуют прогнать негативные воспоминания и сосредоточиться на многообещающем будущем.