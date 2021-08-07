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Кому из знаков Зодиака повезет на неделе с 9 по 15 августа

07.08.2021 18:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кому из знаков Зодиака повезет на неделе с 9 по 15 августа
Фото: Depositphotos
Ближайшая неделя для всех знаков Зодиака пройдет относительно спокойно и благополучно, но, как это обычно и бывает, кое-кто все же станет счастливчиком. Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт horo.mail.ru.

Близнецы


На неделе представителей этого знака ждет немало интересных дел. В нескольких случаях, правда, они не удержатся и засунут нос в чужие жизни, но сделают это так дипломатично, что окружающие не будут против. У Близнецов будет как никогда много смелых идей, но в этот раз у них получится дождаться подходящего момента, чтобы их реализовать. Астрологи рекомендуют руководствоваться интуицией и меньше прислушиваться к советам знакомых, так как в ближайшее время они будут скорее не очень хорошими.

Львы


Время для представителей знака самое что ни на есть благоприятное. Сначала Львам удастся грамотно оценить ситуацию и определить планы на будущее, а затем они смогут успешно воплотить все задуманное в жизнь.


Неделя также будет очень хороша с точки зрения личных отношений. Если представителям знака потребуется поддержка близких, они ее получат как по мановению волшебной палочки, да и любимый человек проявит тактичность и деликатность.

Водолеи


У представителей знака появится возможность внести в свою жизнь что-то неожиданное и оригинальное, а также добиться перемен к лучшему. Главное — это вовремя отбросить сомнения и сосредоточиться на ведущей цели.

В ближайшую неделю Водолеям хорошо мечтать, размышлять о возможном развитии дел, однако не рекомендуется возвращаться к прошлому. Астрологи советуют прогнать негативные воспоминания и сосредоточиться на многообещающем будущем.
 
Теги: Минск
 
 
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На неделе представителей этого знака ждет немало интересных дел.
 
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